Οι ισραηλινές δυνάμεις σκότωσαν έναν Παλαιστίνιο που φέρεται να συνδέεται με τη Χαμάς στη διάρκεια νυχτερινών συγκρούσεων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπου τους τελευταίους μήνες μαίνονται συγκρούσεις, ανακοίνωσε το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας.

Σύμφωνα με την πηγή αυτή, ο 23χρονος Άχμεντ Άτεφ Νταραγκμέχ, γνωστός ποδοσφαιριστής της τοπικής ομάδας Tulkarem, υπέκυψε στα τραύματά του αφού χτυπήθηκε από σφαίρα στην πλάτη και το πόδι από τον ισραηλινό στρατό στη Ναμπλούς.

Israeli occupation forces shot 23-year-old Palestinian soccer player Ahmed Daraghmeh with two live bullets, one in the back and one in the feet, killing him, during a military raid into the eastern neighborhood of Nablus last night. pic.twitter.com/KZsz6cOlLl

