Η Εuroleague ανακοίνωσε πως το Κάουνας και το Βερολίνο θα φιλοξενήσουν τα Final 4 του 2023 και του 2024 αντίστοιχα. Συγκεκριμένα, η διοργάνωση του 2023 θα γίνει στο γήπεδο της Ζαλγκίρις, Zalgirio Arena, ενώ το Final 4 του 2024 θα διεξαχθεί στο Mercedes Benz Arena.

Οι φετινοί ημιτελικοί θα διεξαχθούν την Παρασκευή 19 Μάη στη Zalgirio Arena, ενώ μικρός τελικός και μεγάλος τελικός θα γίνουν στις 21 του μήνα.

Για πρώτη φορά θα γίνει το Final 4 της Euroleague επί λιθουανικού εδάφους, ενώ στο Βερολίνο επιστρέφει από το 2016 τότε που το είχε κατακτήσει η ΤΣΣΚΑ του Ιτούδη. Στη Γερμανία είχε γίνει και το Final 4 του 2021, αλλά στην Κολωνία και το κατέκτησε η Εφές. Τα εισιτήρια για το Final 4 θα κυκλοφορήσουν στις 17 Γενάρη.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που καλωσορίζουμε το Κάουνας στη λίστα των πόλεων που θα φιλοξενήσουν Final 4 Euroleague. Σε έξι μήνες, οι κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης θα παίξουν για τον τίτλο μπροστά σε ένα από τα πιο παθιασμένα κοινά, αφού η Λιθουανία είναι συνώνυμη με το μπάσκετ. Θέλω να ευχαριστήσω την πόλη του Κάουνας και τη Ζάλγκιρις για την αφοσίωσή και το ενδιαφέρον τους να αναλάβουν το Final Four. », ανέφερε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Euroleague, Ντέγιαν Μποντιρόγκα.

