Ο τελικός του Μουντιάλ 2022 στο Κατάρ είναι προ των πυλών με την Αργεντινή και την Γαλλία να διασταυρώνουν τα ξίφη τους σε μια μάχη γιγαντιαίων διαστάσεων και τις δύο χώρες να έχουν αμφότερες ραντεβού με την ιστορία.

Από την μια ο Λιονέλ Μέσι θέλει να επαναφέρει την χώρα του μετά από πάρα πολλά χρόνια στην κορυφή του κόσμου στην τελευταία του παράσταση σε Παγκόσμιο Κύπελλο και από την άλλη οι Γάλλοι ψάχνουν το back to back.

Πέντε στιγμές που «σημάδεψαν» τους τελικούς Μουντιάλ

