Στα χέρια του Ράφαελ Ναδάλ κατέληξε το βραβείο του κοινού για τον αγαπημένο τενίστα της περσινής σεζόν.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που βραβεύεται με το «Fans Favourite της ΑΤΡ» ο Ισπανός τενίστας, αλλά και η πρώτη φορά μετά από 19 χρόνια που το συγκεκριμένο βραβείο δεν καταλήγει στον Ρότζερ Φέντερερ.

Ο Ελβετός είχε αναδειχθεί 19 συνεχόμενες φορές ως ο αγαπημένος τενίστας του κοινού, με τον «μαέστρο» να αναδεικνύεται «Fans Favourite» από το 2003 έως το 2021. Φέτος, όμως, ο Ρότζερ Φέντερερ δεν αγωνίστηκε, με το βραβείο να καταλήγει στον Ράφαελ Ναδάλ.

«Είμαι πολύ χαρούμενος που μου απονέμεται το βραβείο του πιο αγαπητού τενίστα της χρονιάς. Με κάνει να αισθάνομαι υπέροχα. Δεν μπορώ να σας ευχαριστήσω όσο θέλω, όλους εσάς που με ψηφίσατε για αυτή τη διάκριση, καθώς και για το γεγονός ότι με στηρίξατε οπουδήποτε κι αν ταξίδεψα φέτος.

Σε όλο τον κόσμο. Αυτή η τιμή, σημαίνει τα πάντα για εμένα. Ήδη, ανυπομονώ για το 2023, ώστε να μοιραστούμε παρέα, πολλές όμορφες στιγμές. Τα λέμε σύντομα», είπε ο Ναδάλ.

Δείτε το βίντεο:

The fans love Rafa, and Rafa loves the fans ❤️@RafaelNadal | #ATPAwards pic.twitter.com/9ifu4Hwm4q

— ATP Tour (@atptour) December 13, 2022