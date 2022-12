Σφοδρή χιονόπτωση πλήττει τη Βρετανία. Περίπου 40 άτομα στο Σάσσεξ άφησαν τα οχήματά τους στο δρόμο και κατέφυγαν σε παμπ για να προστατευτούν από την κακοκαιρία.

Για «βιβλική» κακοκαιρία έκανε λόγο μια εκ των εγκλωβισμένων, η οποία εξήγησε ότι εγκατέλειψε το αυτοκίνητό της στο δρόμο γιατί ο καιρός έγινε «πολύ τρομακτικός».

Όπως περιέγραψε, πολλοί οδηγοί που προσπάθησαν να συνεχίσουν την πορεία τους, έχασαν τον έλεγχο των αυτοκινήτων τους λόγω του πάγου, με αποτέλεσμα να προκληθούν πολλά τροχαία ατυχήματα.

Στο Σάσεξ, οι αρχές δέχθηκαν πολλαπλές κλήσεις από εγκλωβισμένους οδηγούς. Την ίδια ώρα η αρμόδια βρετανική υπηρεσία έχει καλέσει σε περιορισμό των μετακινήσεων, λόγω αυξημένου κινδύνου από την κακοκαιρία.

