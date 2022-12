Η Πορτογαλία είναι στους «8» του Παγκοσμίου Κυπέλλου, διαλύοντας την Ελβετία με σκορ 6-1, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γκονσάλο Ράμος που σκόραρε τρεις φορές και μοίρασε μία ασίστ.

Ο νεαρός επιθετικός της Μπενφίκα έγραψε το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία της Πορτογαλίας στο τουρνουά, αφού έγινε ο τέταρτος παίκτης της χώρας που σημειώνει χατ-τρικ σε τελική φάση Μουντιάλ.

Ο πρώτος ήταν ο Εουσέμπιο το 1966 όταν είχε σημειώσει τέσσερα γκολ στο νικηφόρο 5-3 επί της Βόρειας Κορέας. Ο δεύτερος ήταν ο Πέδρο Παουλέτο στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2002, που σκόραρε τρεις φορές στο 4-0 με την Πολωνία, ενώ φυσικά δεν θα μπορούσε να λείπει ο Κριστιάνο Ρονάλντο το 2018, με το χατ-τρικ στο 3-3 κόντρα στην Ισπανία.

Παράλληλα, ο 21χρονος επιθετικός έφτασε και σε μια άλλη εντυπωσιακή επίδοση, αφού έγινε ο πρώτος παίκτης που σημειώνει χατ-τρικ στο ντεμπούτο του ως βασικός σε Μουντιάλ, μετά τον Μίροσλαβ Κλόζε το 2002. Θυμίζουμε πως ο Ράμος είχε περάσει ως αλλαγή στη φάση των ομίλων.

3 – Gonçalo Ramos is the first player to score a hat-trick on his first #FIFAWorldCup start since Miroslav Klose for Germany in 2002. Midas. pic.twitter.com/AN976d87hP

— OptaJoe (@OptaJoe) December 6, 2022