Δύο ρωσικές αεροπορικές βάσεις στο κεντρικό τμήμα της Ρωσίας έγιναν στόχος επιθέσεων σήμερα με ουκρανικά drones, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τρεις Ρώσοι στρατιώτες, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Σήμερα το πρωί, «το καθεστώς του Κιέβου (…) επιχείρησε να πραγματοποιήσει πλήγματα με σοβιετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην αεροπορική βάση Ντιαγκίλεβο στην επαρχία Ριαζάν και στη βάση Ένγκελς στην επαρχία Σαράτοφ», ανέφερε η ανακοίνωση.

Τρεις Ρώσοι στρατιώτες «τραυματίστηκαν θανάσιμα» σε αυτές τις επιθέσεις, συμπλήρωσε το ρωσικό ΥΠΑΝ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, δύο αεροσκάφη υπέστησαν ελαφρές ζημιές, και άλλοι τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Reportedly, explosions at 2 Russian strategic bombers airbases: Engels and Ryazan. In Engels, 2 strategic bombers Tu-95 damaged, in Ryazan a fuel truck destroyed, 3 killed. RU TG channels say Engels was a drone attack. Ukraine said before, they developed a 1000 km distance drone. https://t.co/9uqXaxbrfV

