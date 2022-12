«Καταδικάζουμε απερίφραστα τη χθεσινή επίθεση εναντίον οχήματος που ανήκει σε μέλος του διπλωματικού προσωπικού της Ιταλικής Πρεσβείας στην Αθήνα» αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του μετά την εμπρηστική επίθεση χθες την νύχτα σε όχημα Ιταλίδας διπλωμάτη στην περιοχή του Παπάγου.

«Απαράδεκτες και καταδικαστέες ενέργειες, όπως η ανωτέρω, δεν πρόκειται να διαταράξουν επ΄ ουδενί τις άριστες σχέσεις και τους διαχρονικούς δεσμούς φιλίας μεταξύ της Ελλάδας και της εταίρου και συμμάχου Ιταλίας» αναφέρει η ανακοίνωση.

Υπενθυμίζεται ότι περίπου στις 4 τα ξημερώματα άγνωστοι πυρπόλησαν όχημα που βρισκόταν σταθμευμένο σε πάρκινγκ πολυκατοικίας στην περιοχή του Παπάγου. Η ιταλική πρεσβεία επιβεβαίωσε ότι το όχημα ανήκει στην Ιταλίδα διπλωμάτη Susanna Schlein.

Το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ προκλήθηκαν και άλλες ζημιές σε παρακείμενο όχημα.

Σε κοντινή απόσταση από το πάρκινγκ οι αρχές εντόπισαν μπουκάλια με εύφλεκτο υγρό, προσανάμματα και σπίρτα. Στο σημείο επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με 6 οχήματα.

Το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών με ανακοίνωσή του καταδίκασε «με τη μεγαλύτερη δυνατή αποφασιστικότητα τη σοβαρή εγκληματική πράξη απέναντι στην Susanna Schlein και την οικογένειά της».

Σύμφωνα με σημείωμα του υπουργείου, η διπλωμάτης ξύπνησε από διαδοχικούς κρότους και αντιλήφθηκε αμέσως την απόπειρα εμπρησμού. Κοντά στο αυτοκίνητο βρέθηκε βόμβα μολότοφ με ημιεξαντλημένο φιτίλι.

Τόσο το υπουργείο, όσο και ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι καταδίκασαν με tweets τους την εμπρηστική επίθεση.

«Επίθεση κατά της ανωτάτης συμβούλου της ιταλικής πρεσβείας στην Ελλάδα. Τηλεφώνησα στη Susanna Schlein για να εκφράσω την αλληλεγγύη μου. Σήμερα θα είμαι στην Αθήνα για να συναντήσω τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Θα επισκεφθώ την ιταλική πρεσβεία» έγραψε στο κοινωνικό δίκτυο ο Ταγιάνι.

«Καταδικάζουμε ρητά την απεχθή εκρηκτική επίθεση που στοχοποίησε απόψε το αυτοκίνητο και το σπίτι της 🇮🇹 διπλωμάτη Susanna Schlein στην #Αθήνα. Πλήρης αλληλεγγύη και στήριξη στην συνάδελφο και στο προσωπικό της από την @ItalyinGreece, ενώ περιμένουμε ενδελεχή αστυνομική έρευνα» ήταν το tweet του υπουργείου Εξωτερικών.

