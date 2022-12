Η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μαδρίτη έλαβε μια επιστολή παρόμοια με τις πέντε επιστολές-βόμβα που εστάλησαν στην ουκρανική πρεσβεία στην Ισπανία και σε άλλους στόχους στη χώρα, μετέδωσε σήμερα το τηλεοπτικό δίκτυο La Sexta.

Η ισπανική αστυνομία επιβεβαίωσε το δημοσίευμα.

BREAKING: #BNNSpain

Authorities in #Spain are investigating the discovery of a suspected explosive package at the United States #Embassy in #Madrid (@USembassyMadrid), the sixth such package discovered in recent days. pic.twitter.com/3ftneRZB1U

— Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) December 1, 2022