Υπουργός Εξωτερικών στη χώρα της την περίοδο 2017-2019, πρώην δημοσιογράφος και σύζυγος δημοσιογράφου των New York Times, το όνομά της Κρίστια Φρίλαντ ως «εκλεκτής» των ΗΠΑ αναφέρθηκε προ ημερών από τους ίδιους τους NYT, με την επισήμανση -μεταξύ άλλων- της πολυγλωσσίας της και ότι έχει ουκρανικές «ρίζες».

Η ίδια είχε γράψει για αυτές το 2015 σε ένα δοκίμιο για το Ινστιτούτο Brookings, υπό τον τίτλο: «Η Ουκρανία μου» και υπότιτλο: «Ένας προσωπικός στοχασμός για το όνειρο ενός έθνους για ανεξαρτησία και τον εφιάλτη που του επιφύλαξε ο Βλαντίμιρ Πούτιν».

Έγραφε ότι ο παππούς και η γιαγιά της από την πλευρά της μητέρας της «εγκατέλειψαν τη δυτική Ουκρανία μετά την υπογραφή του συμφώνου μη επίθεσης μεταξύ του Χίτλερ και του Στάλιν το 1939. Δεν τόλμησαν ποτέ να επιστρέψουν».

«Η μητέρα μου γεννήθηκε σε στρατόπεδο προσφύγων στη Γερμανία, πριν η οικογένεια μεταναστεύσει στον δυτικό Καναδά» μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, εξιστορούσε. «Κατάφεραν να πάρουν βίζα χάρη στη μεγαλύτερη αδελφή του παππού μου, η οποία είχε μεταναστεύσει εκεί» μεταξύ των δύο Παγκόσμιων Πολέμων.

«Για το υπόλοιπο της ζωής τους θεωρούσαν εαυτούς πολιτικούς εξόριστους, με χρέος να διατηρήσουν ζωντανή την ιδέα μιας ανεξάρτητης Ουκρανίας (..) Αυτό το όνειρο πέρασε στην επόμενη γενιά και σε ορισμένες περιπτώσεις και στη μεθεπόμενη», επεσήμανε.

Αυτό που δεν ανέφερε η Φρίλαντ είναι ότι ο παππούς της, Μιχαΐλο Χόμιακ -μετέπειτα γνωστός ως Μάικλ Τσόμιακ- ήταν στενός συνεργάτης της Ναζιστικής Γερμανίας, διατελώντας επί μια πενταετία διευθυντής σύνταξης της Krakiws’ki Visti, μέχρι το κλείσιμό της.

Επρόκειτο για μια ημερήσια εφημερίδα στην ουκρανική γλώσσα που τυπωνόταν αρχικά στην Κρακοβία, στην υπό ναζιστική κατοχή Πολωνία και, αργότερα, στη Βιέννη.

Ήταν όργανο της προπαγάνδας του Γ’ Ράιχ, με έντονα αντισημιτικό περιεχόμενο και γεμάτη επαίνους για την Οργάνωση Ουκρανών Εθνικιστών (OUN), που συνεργάστηκε στενά με τους Ναζί και ενεπλάκη στις δολοφονίες χιλιάδων Εβραίων και Πολωνών στο όνομα της ίδρυσης μιας «εθνικά καθαρής ανεξάρτητης Ουκρανίας».

Photos of Chomiak himself (grandfather of Canada's deputy prime minister Chrystia Freeland), hanging out with nazi officials and other Ukrainian nazi collaborators.

— Alex Boykowich (@ABCommunist) July 17, 2020