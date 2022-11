Την αντίθεση των ΗΠΑ στην απόφαση του Οργανισμού των Τουρκογενών Κρατών για την παραχώρηση καθεστώς παρατηρητή στο τουρκοκυπριακό ψευδοκράτος εκφράζει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Απαντώντας σε ερώτηση των Ελλήνων ανταποκριτών, εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών σημείωσε ότι η απόφαση αυτή δεν συνάδει με την αρχή της εδαφικής ακεραιότητας ή τον Χάρτη του ΟΗΕ.

Όπως ανέφερε, «οι Ηνωμένες Πολιτείες απορρίπτουν δηλώσεις που ζητούν την αναγνώριση της λεγόμενης “Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου”. Λυπούμαστε για την απόφαση του Οργανισμού των Τουρκογενών Κρατών να δεχθεί ως παρατηρητή μια οντότητα χωρίς διεθνή αναγνώριση. Η απόφαση αυτή δεν συνάδει με την αρχή της εδαφικής ακεραιότητας ή τον Χάρτη του ΟΗΕ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναγνωρίζουν την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας ως τη μοναδική νόμιμη κυβέρνηση του νησιού».

Τέλος, ο εκπρόσωπος επανέλαβε τη πάγια αμερικανική θέση για το Κυπριακό, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ συνεχίζουν να στηρίζουν τις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών υπό την ηγεσία της Κύπρου για επανένωση του νησιού στη βάση μιας διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα προς όφελος όλων των Κύπριων.

Υπενθυμίζεται πως είχε προηγηθεί καταδίκη σχετικά με τη συμμετοχή του ψευδοκράτους από την Ευρωπαϊκή Ενωση.

Με δήλωσή του ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδιος για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Πίτερ Στάνο, υποστήριξε ότι «η απόφαση αυτή, η οποία εκκρεμεί προς επικύρωση από τα μέλη του Οργανισμού, είναι λυπηρή και έρχεται σε αντίθεση με το γεγονός ότι αρκετά μέλη του Οργανισμού εξέφρασαν ισχυρή υποστήριξη στην αρχή της εδαφικής ακεραιότητας και στη Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών».

Συμπλήρωσε, δε, ότι η Ε.Ε. έχει καταστήσει επανειλημμένα σαφές -και σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο- ότι αναγνωρίζει μόνο την Κυπριακή Δημοκρατία ως υποκείμενο διεθνούς δικαίου, σύμφωνα με τις αντίστοιχες αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Cyprus: 🇪🇺 reject 🇹🇷 statements about acceptance of Turkish Cypriot entity as observer in the Organisation of Turkic States. 🇪🇺 recognises only 🇨🇾 as subject of intl law, any action to assist intl recognition of the secessionist entity damages 🇺🇳 efforts https://t.co/FM25h9T0hu

— Peter Stano (@ExtSpoxEU) November 12, 2022