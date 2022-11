«Αντίο» στο Twitter είπε η Τζίτζι Χαντίντ, μετά την εξαγορά του από τον Έλον Μασκ.

Το γνωστό μοντέλο ανακοίνωσε στο Instagram ότι απενεργοποίησε τον λογαριασμό της και χαρακτήρισε τον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης «βόθρο μίσους και μισαλλοδοξίας».

«Εδώ και πολύ καιρό, αλλά ειδικά με τη νέα ηγεσία του, γίνεται όλο και περισσότερο ένας βόθρος μίσους και μισαλλοδοξίας και δεν είναι μέρος στο οποίο θέλω να ανήκω», έγραψε χαρακτηριστικά η 27χρονη «καρφώνοντας» τον Μασκ, που προχώρησε σε μαζικές απολύσεις.

Επίσης, η Χαντίντ ζήτησε συγγνώμη από τους φανς της στην πλατφόρμα, γράφοντας ότι της άρεσε να συνδέεται μαζί τους.

Μαζί με τη δήλωσή της, δημοσίευσε το tweet της συμβούλου ανθρωπίνων δικαιωμάτων Shannon Raj Singh σχετικά με την απόλυσή της από τον τεχνολογικό κολοσσό.

Την Παρασκευή 4 Νοεμβρίου, μετά την εξαγορά ύψους 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τον Έλον Μασκ, η Twitter Inc απέλυσε περίπου το μισό προσωπικό της, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων στην ομάδα εμπιστοσύνης και ασφάλειας.

Τα tweet από το προσωπικό της εταιρείας κοινωνικών μέσων ανέφεραν ότι ομάδες που είναι υπεύθυνες για τις επικοινωνίες, την επιμέλεια περιεχομένου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ηθική της μηχανικής μάθησης ήταν μεταξύ εκείνων που αποδεκατίστηκαν, όπως και ορισμένες ομάδες προϊόντων και μηχανικών.

Twitter, after laying off roughly half the company on Friday, is now reaching out to dozens of employees and asking them to return https://t.co/4ZbIzJvkNR

— philip lewis (@Phil_Lewis_) November 6, 2022