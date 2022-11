Την οργή του βολεϊμπολίστα του Ολυμπιακού, Σαλβαδόρ Ιντάλγκο, προκάλεσε η διαιτησία του Γιάκομπ Κέλετ, στο ποδοσφαιρικό ντέρμπι των Πειραιωτών με τον Παναθηναϊκό.

Ο Γερμανός άσος, λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης στη Λεωφόρο (1-1), έκανε ανάρτηση στα social media, στην οποία χαρακτήρισε «πουλημένο» τον Δανό διαιτητή!

Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Ο διαιτητής ήταν πουλημένος. Πήγε στο VAR και δεν έλαβε τη σωστή απόφαση! Απίστευτο! Τώρα ξέρω γιατί παίρνω κίτρινη κάρτα σε κάθε παιχνίδι!

Δεν αφήνουν τους παίκτες να παίξουν, απλά επηρεάζουν το παιχνίδι! Κακές διαιτητικές αποφάσεις!».

Ο Σαλβαδόρ Ιντάλγκο αναφέρεται στο πέναλτι-φάντασμα που έδωσε ο Δανός στο 90+7’, με το οποίο ο Σκανδιναβός ρέφερι έκανε δώρο την ισοφάριση στον Παναθηναϊκό και έκλεψε τη νίκη μέσα από τα χέρια του Ολυμπιακού.

The referee was sold !

He even went to VAR and didn’t made the right call ! Incredible !

Now I know why I get every time yellow card in every game !

They don’t let the players play , they just influence the game !

Bad referee calls !

— Salvador Hidalgo (@SalvadorSHO13) November 6, 2022