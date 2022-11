Οργή έχει προκαλέσει στην Κίνα, ο θάνατος ενός παιδιού ηλικίας τριών ετών το οποίο δεν έλαβε την κατάλληλη φροντίδα λόγω των αυστηρών υγειονομικών μέτρων για την αναχαίτιση του κοροναϊού.

Η λεγόμενη πολιτική μηδενικών κρουσμάτων COVID-19 προβλέπει απομόνωση αμέσως μόλις εμφανιστούν θετικά κρούσματα, μαζικά τεστ, αλλά και διαφόρων βαθμών λοκντάουν, που αφορούν από γειτονιές ως ακόμη και ολόκληρες πόλεις. Κάτοικοι διαμαρτύρονται για τα μέτρα, τα οποία προκαλούν μερικές φορές ελλείψεις τροφίμων και περιπλέκουν την πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη για ανθρώπους που την έχουν ανάγκη.

Εικόνες που κυκλοφόρησαν ευρέως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη δείχνουν κατοίκους της Λαντζόου, στη βορειοδυτική Κίνα, να καταβάλλουν απεγνωσμένες προσπάθειες να ανανήψει ένα παιδί, μετά την δηλητηρίασή του από μονοξείδιο του άνθρακα.

Lanzhou City (in lockdown) Nov 1, Authority sending thousands riot police to suppress the protest against the draconian lockdown , which resulted a 3-years old child died.

— Jennifer Zeng 曾錚 (@jenniferzeng97) November 2, 2022