γράφει η Βασιλίνα Ριστάνη

Η Tian Xinju, που είναι τώρα 70, έχει παιδί δύο ετών και εγγόνια 18 ετών. Έμεινε έγκυος για τρίτη φορά, από τον 71χρονο σύζυγο της Huang Weiping, σε ηλικία 68 ετών. Τα δύο ενήλικα παιδιά της την εκβίαζαν για να κάνει έκτρωση. Σχεδόν σταμάτησαν να της μιλούν εξαιτίας της εξωφρενικής εγκυμοσύνης. Οι γιατροί της συνέστησαν να διακόψει την κύηση για την υγεία της.

Η ηλικιωμένη γυναίκα από την επαρχία Shandong της Κίνας, δεν άκουσε κανέναν. Στα 68 της, καλωσόρισε την κόρη της στις 25 Οκτωβρίου 2019. Γέννησε με καισαρική τομή στο νοσοκομείο Μητρότητας και Παιδικής Υγείας Zaozhuang στην ανατολική Κίνα. Η ίδια εργαζόταν προηγουμένως εκεί ως παιδίατρος. Το μωρό σύντομα έγινε πρωτοσέλιδο σε όλο τον κόσμο.

Η Tian Xinju, δεν σχεδίαζε να μείνει έγκυος και παρότι ξαφνιάστηκε από το γεγονός, ύστερα το θεώρησε θαύμα. Δεν σκέφτηκε ούτε στιγμή το ενδεχόμενο να κάνει έκτρωση στο δώρο εξ’ ουρανού. «Γιατί να θέλω άλλο ένα παιδί σε αυτή την ηλικία;», σκέφτηκε. «Αλλά συνέβη και τα αποτελέσματα των εξετάσεων ήταν θετικά, οπότε τη θεωρήσαμε δώρο από τον παράδεισο».

Δεν είδαν όλοι στην οικογένεια τον ερχομό ενός μωρού σαν δώρο. Ο γιος και η κόρη της, δεν ήθελαν να κρατήσει το παιδί. Και οι δύο, σχεδόν 40 ετών πλέον με δικά τους παιδιά, αρχικά απείλησαν να διαγράψουν οριστικά τη μητέρα τους από τη ζωή τους.

«Όταν τα παιδιά μου έμαθαν ότι ήμουν έγκυος, και τα δύο ήλπιζαν ότι θα έκανα έκτρωση» εξομολογήθηκε η Tian.

Η Tian παραδέχτηκε ότι δυσκολεύτηκε με αυτή την εγκυμοσύνη. Δεν είχε καμία σχέση με τις δύο πρώτες της, αφού τότε ήταν νέα. «Ήταν επώδυνο, πάρα πολύ επώδυνο. Πόνεσα τόσο πολύ, που δεν μπορούσα να κρατήσω τα μάτια μου ανοιχτά», τόνισε.

