Οι στρατιώτες δήλωσαν ότι δεν θα πάνε στην ζώνη των πολεμικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία αν δεν πάρουν τα χρήματα που τους υποσχέθηκαν.

Περισσότεροι από 100 επίστρατοι από την Τσουβάσια εξεγέρθηκαν στο κέντρο στρατιωτικής εκπαίδευσης της πόλης Ουλιάνοφσκ επειδή δεν έλαβαν τις 195.000 ρούβλια που τους είχαν υποσχεθεί. Έκκλησή τους δημοσιεύθηκε από το κανάλι Serditaya Chuvashia του Telegram και τον ιστότοπο Gulagu.net.

“They f*cked us over.” Mobilized soldiers in Chuvashia riot over non-payment. Footage https://t.co/3uRpSX23G8 pic.twitter.com/VrhMFpy1Pr

— The Insider (@InsiderEng) November 2, 2022