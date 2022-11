Κόσμος

Ο πρώην υπ. Υγείας της Βρετανίας αφού τα «κατάφερε» με τον κοροναϊό τώρα θα αντιμετωπίσει φίδια σε ριάλιτι

Το κόμμα των Συντηρητικών αποφάσισε να διαγράψει από μέλος του τον πρώην υπ. Υγείας Ματ Χάνκοκ μετά την απόφαση του τελευταίου να συμμετάσχει στο ριάλιτι «I'm a Celebrity Get Me Out of Here»