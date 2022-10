Έντονη είναι η φημολογία αλλά και οι δημοσιογραφικές πληροφορίες τις τελευταίες ώρες στη Βρετανία ότι ο πρώην πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον έχει εξασφαλίσει την υποστήριξη 100 βουλευτών των Τόρις που είναι αναγκαία προϋπόθεση για να θέσει κάποιος υποψηφιότητα για την πρωθυπουργία μετά την παραίτηση της Λιζ Τρας.

O Μπόρις Τζόνσον έχει εξασφαλίσει 100 υποστηρικτές και μπορεί να λάβει μέρος στην ψηφοφορία για τη διαδοχή της Λιζ Τρας στην πρωθυπουργία της Βρετανίας, σύμφωνα με μία ανάρτηση που έκανε στο twitter, ο Τιμ Στίπμαν, υπεύθυνος για το πολιτικό ρεπορτάζ στην εφημερίδα «The Sunday Times», επικαλούμενος ανώνυμη πηγή που βρίσκεται κοντά στον Μπόρις Τζόνσον.

Αντίστοιχα σε δική του ανάρτηση ο δημοσιογράφος του BBC Κρις Μέισον λέει ότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει περισσότερους από 100 υποστηρικτές αν θελήσει να είναι υποψήφιος.

«ΝΕΟ: Μου είπαν ότι ο Μπόρις Τζόνσον έχει πλέον περισσότερους από 100 υποστηρικτές και έτσι θα μπορούσε να είναι υποψήφιος, αν επιλέξει να είναι», έγραψε ο δημοσιογράφος του BBC.

NEW: I’m told Boris Johnson now has more than 100 backers and so could be on the ballot if he chooses to be

