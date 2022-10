Τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν τη συντριβή του ρωσικού βομβαρδιστικού Su-34 σε πολυκατοικία στο Γεΐσκ, στη νότια Ρωσία δείχνει νέο βίντεο.

Tο μαχητικό βομβαρδιστικό απογειώθηκε από την πόλη Γεΐσκ, κοντά στα σύνορα με την Ουκρανία, το βράδυ της Δευτέρα και λίγες στιγμές αργότερα συνετρίβη, σε μια συνοικία στην πόλη αυτή, προκαλώντας πελώρια πυρκαγιά σε εννιαώροφη πολυκατοικία. Συνολικά 15 άτομα έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά και τρεις ενήλικες που πήδηξαν από την φλεγόμενη πολυκατοικία μετά τη συντριβή του αεροσκάφους.

Οι δύο πιλότοι του ρωσικού μαχητικού εκτινάχθηκαν με ασφάλεια και πλάνα δείχνουν έναν από αυτούς στο έδαφος, ακόμα προσκολλημένος στο αλεξίπτωτό του.

Στο βίντεο που δημοσιεύει η Daily Mail φαίνονται πολίτες να πλησιάζουν τον έναν από τους δυο πιλότους στο έδαφος. «Σας κατέρριψαν;» ρωτάει ένας από αυτούς, για να λάβει αρνητική απάντηση από τον πιλότο.

Dramatic video shows final moments of Su-34 bomber as pilots eject seconds before it explodes https://t.co/JlPGYYHKoW



Τα μέλη του πληρώματος φέρεται να εκτινάχθηκαν αφού συνειδητοποίησαν ότι η συντριβή ήταν αναπόφευκτη και δεν μπορούσαν να πετάξουν το αεροπλάνο μακριά από το κτίριο.

A video with the pilot of the crashed Su-34 in #Yeysk

The pilot was conscious after the crash, but he could not get up and take off his parachute.

The pilot’s conversation with eyewitnesses:

– Everything is fine?

– Yes

– It was shot down, right?

– No

– Let me help you. pic.twitter.com/uSSh2uq9A0

— NEXTA (@nexta_tv) October 17, 2022