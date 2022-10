Πρωταγωνιστής για ακόμη μία φορά σε γκολ της Λίβερπουλ ο Κώστας Τσιμίκας.

Ο διεθνής μπακ ξεκίνησε βασικός στο παιχνίδι με τη Γουέστ Χαμ για τη 12η αγωνιστική της Premier League και έδωσε την ασίστ για το 1-0 των «κόκκινων».

Στο 22′ συγκεκριμένα, ο Έλληνας άσος έβγαλε εξαιρετική σέντρα από τα αριστερά, με τον Νούνιεζ να παίρνει την κεφαλιά και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα των Λονδρέζων.

Αυτή ήταν η τρίτη ασίστ του Τσιμίκα στην Premier League φέτος και η πέμπτη του σε όλες τις διοργανώσεις.

Δείτε το γκολ:

Another day, Another Tsimikas Asisst for Liverpool 🔥

This time to his twin Nunez #LIVWHU pic.twitter.com/3VhdQxamZU

— Super Greek 2.0 (@TheSuperGreek2) October 19, 2022