Εφτά και πλέον μήνες από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Η Ρωσία υφίστανται μαζικές απώλειες, η Ουκρανία αντιστέκεται απειλώντας με τους δικούς της τρόπους και ο υπόλοιπος κόσμος προσπαθεί να αντιμετωπίσει σοβαρές ελλείψεις τροφίμων, ραγδαίο πληθωρισμό, ενεργειακή ασφάλεια, αλλά και τον κίνδυνο πυρηνικής καταστροφής.

Την ίδια στιγμή ο πόλεμος δεν δείχνει σημάδια ότι θα τελειώσει σύντομα. Το modus vivendi ανάμεσα στις δύο χώρες κάποια στιγμή θα έρθει αναγκαστικά, αλλά σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις δεν θα είναι σύντομα.

Η επίσημη προσάρτηση τεσσάρων ουκρανικών περιοχών από τη Ρωσία στις 30 Σεπτεμβρίου αποτελεί την πιο σοβαρή κλιμάκωση του πολέμου από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία. Ο Πούτιν στην πανηγυρική φιέστα στη Μόσχα είχε ξεκαθαρίσει ότι η οποιαδήποτε επίθεση στις τέσσερις αυτές περιοχές θα αντιμετωπίζεται ως επίθεση κατά της Ρωσίας.

Ο στόχος της προσάρτησης είναι ξεκάθαρος. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν προσπαθεί να χαράξει μια νέα «κόκκινη γραμμή», την οποία πιστεύει ότι η ουκρανική ηγεσία και η Δύση δεν πρέπει να υπερβούν.

Οι ρωσικές αρχές προσπαθούν στην ουσία να σταματήσουν την αντεπίθεση των ουκρανικών δυνάμεων, η οποία έχει ως στόχο την ανακατάληψη εδαφών στην ανατολική και νότια Ουκρανία.

Ωστόσο, αυτό δεν τους βγαίνει. Την 1η του μήνα που διανύουμε ο ουκρανικός στρατός «εισήλθε» στην πόλη Λιμάν, στην ανατολική Ουκρανία, έναν σιδηροδρομικό κόμβο κρίσιμης σημασίας για τη Μόσχα και την ανακατέλαβε. Η πόλη Λιμάν η οποία βρίσκεται στην επαρχία Ντονέτσκ, την οποία προσάρτησε η Ρωσία.

Η ήττα στη Λιμάν, σύμφωνα με το Al Jazeera, ενσαρκώνει τα εγγενή ελαττώματα ολόκληρου του στρατιωτικού συστήματος της Ρωσίας, το οποίο εξακολουθεί να διεξάγει πολέμους σύμφωνα με τις στρατηγικές της σοβιετικής εποχής.

«Οι καιροί έχουν αλλάξει, αλλά ο ρωσικός στρατός όχι, και αυτό είναι όλο», δήλωσε ο Ιχάρ Τισκέβιτς, αναλυτής με έδρα το Κίεβο. «Όταν προσπαθείς να χρησιμοποιήσεις στρατιωτικές οδηγίες που γράφτηκαν τη δεκαετία του 1970, αργά ή γρήγορα θα συνέβαινε αυτό που συνέβη στην περιοχή του Χάρκοβο και κοντά στη Λιμάν», τόνισε.

Η απελευθέρωση της Λιμάν θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την κατάληψη από την Ουκρανία των παλαιότερων εστιών φιλορωσικού αυτονομισμού στο Ντονέτσκ και το Λουγκάνσκ, γνωστές μαζί ως Ντονμπάς, σημειώνει το Al Jazeera.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να προβεί στη χρήση πυρηνικών όπλων προκειμένου να υπερασπιστεί τη χώρα του, ενώ πρόσφατες πληροφορίες αποκαλύπτουν ότι οι ΗΠΑ στέλνουν εδώ και μήνες προειδοποιήσεις στη Μόσχα περί «σοβαρών συνεπειών» εάν ο Ρώσος πρόεδρος προβεί σε μια τέτοια ενέργεια.

Σε νέες παραληρηματικές δηλώσεις προχώρησε ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και νυν αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της χώρας Ντμίτρι Μεντβέντεφ, που διαμήνυσε ότι η Μόσχα «έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα αν χρειαστεί» στην Ουκρανία και ότι «σίγουρα δεν μπλοφάρει».

Μάλιστα, ο Μεντβέντεφ υποστήριξε ότι ακόμη και σε περίπτωση χρήσης πυρηνικών από τη Ρωσία, η Δύση δεν θα αντιδράσει, καθώς φοβάται μια πυρηνική αποκάλυψη.

«Φανταστείτε ότι η Ρωσία αναγκάζεται να χρησιμοποιήσει το πιο τρομερό όπλο κατά του καθεστώτος της Ουκρανίας, που έχει διαπράξει μεγάλης κλίμακας επίθεση, που είναι επικίνδυνη για την ύπαρξη του κράτους μας. Πιστεύω ότι το ΝΑΤΟ δεν θα παρέμβει άμεσα στη σύγκρουση ούτε και σε αυτήν την κατάσταση» ανέφερε ο στενός σύμμαχος του Πούτιν, που καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου έχει προκαλέσει σάλο με τις απειλητικές δηλώσεις του.

Μόλις χθες, ο ίδιος, εξαπέλυσε νέες απειλές. «Ο Ζελένσκι θέλει να ενταχθεί γρήγορα στο ΝΑΤΟ. Υπέροχη ιδέα. Απλώς παρακαλά τη Βορειοατλαντική Συμμαχία να επισπεύσει την έναρξη ενός τρίτου παγκόσμιου πολέμου» ανέφερε στο Telegram «το δεξί χέρι» του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Μεντβέντεφ ωστόσο σχολίασε και δηλώσεις του ΓΓ του ΝΑΤΟ: «Στόλτενμπεργκ: Εάν η Ουκρανία σταματήσει να πολεμά, θα εξαφανιστεί ως κράτος. Τι κυνικό αγόρι – τελικά, αν δεν σταματήσει, τότε ένα σημαντικό μέρος των Ουκρανών θα εξαφανιστεί» απείλησε.

Σημειώνεται ότι όσο το Κιέβο θα ενισχύεται στρατιωτικά τόσο η Μόσχα θα πιέζεται και κυρίως ο Ρώσος πρόεδρος που, τώρα, εφευρίσκοντας ένα νέο αφήγημα προσπαθεί να δείξει και στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό ότι η χώρα του αμύνεται, ότι ο ίδιος προασπίζεται τα εδάφη της και τον λαό της. Οι περισσότεροι βλέπουν παράταση και επέκταση του πολέμου το 2023.

Ανησυχία έχουν προκαλέσει οι εικόνες σιδηροδρομικής μεταφοράς ρωσικού στρατιωτικού εξοπλισμού από την κεντρική Ρωσία με κατεύθυνση την Ουκρανία.

Η μετακίνηση εντοπίστηκε μέσα στο Σαββατοκύριακο και ειδικός εκτιμά ότι ίσως πρόκειται για ένα μήνυμα που θέλει να στείλει το Κρεμλίνο προς το Κίεβο και τους συμμάχους του καθώς το συγκεκριμένο στρατιωτικό υλικό ανήκει στη 12η Κεντρική Διεύθυνση του ρωσικού υπουργείου Αμυνας, η οποία διαχειρίζεται δεκάδες αποθήκες πυρηνικών όπλων, όπως γράφει η βρετανική Telegraph.

Σύμφωνα με τον αναλυτή θεμάτων άμυνας και διευθυντή της στρατιωτικής συμβουλευτικής εταιρείας Rochan στην Πολωνία, Κόνραντ Μούζικα, «Το τρένο μεταφέρει εξοπλισμό για τη 12η Κεντρική Διεύθυνση του ρωσικού υπουργείου Αμυνας. Η μονάδα αυτή είναι αρμόδια για πυρηνικά βλήματα, την αποθήκευση, τη συντήρηση, τη μεταφορά και τη διανομή τους».

Αν και σύμφωνα με τον ειδικό το βίντεο δεν συνιστά απόδειξη «προετοιμασίας» για πλήγματα με πυρηνικά, ο ίδιος εξήγησε ότι έρχεται στο φως μετά τις προειδοποιήσεις της Ουκρανίας για τον «πολύ υψηλό» κίνδυνο να χρησιμοποιήσει η Ρωσία τακτικά πυρηνικά όπλα.

