Οι Λος Άντζελες Λέικερς γνώρισαν βαριά ήττα στο πρώτο τους παιχνίδι για την preseason του NBA από τους Κίνγκς με 75-105. Καθόλου καλή εμφάνιση από τον Λεμπρόν Τζέιμς, ο Γουέστμπρουκ κινήθηκε σε «ρηχά» νερά ενώ ο Άντονι Ντέιβις ήταν ο μόνος που διασώθηκε, σημειώνοντας triple double με 11 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Παρά το γεγονός ότι ακόμα η σεζόν ουσιαστικά δεν έχει ξεκινήσει και όλες οι ομάδες βρίσκονται σε πολύ αρχικό στάδιο, οι φίλαθλοι της ομάδας δεν έμειναν καθόλου ευχαριστημένοι από αυτό που είδαν, με αρκετούς από αυτούς να αποδοκιμάζουν την παρέα του Λεμπρόν μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

Υπενθυμίζουμε πως η εικόνα των «λιμνανθρώπων» ήταν αποκαρδιωτική και την περσινή σεζόν, όταν και πάλι είχαν δεχθεί τις αποδοκιμασίες του κόσμου, μετά από συνεχόμενες ήττες, οι οποίες τους οδήγησαν εκτός play offs.

Aaaand the Lakers are getting booed off the floor in the first preseason game of the season

— Cooper Halpern (@CooperHalpern) October 4, 2022