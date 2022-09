Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε νέο γύρο προτεινόμενων κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Η νέα δέσμη κυρώσεων κατά της Ρωσίας έχει σχεδιαστεί «για να κάνει το Κρεμλίνο να πληρώσει» για την κλιμάκωση της σύγκρουσης στην Ουκρανία μέσω κινητοποιήσεων και «ψευδο-δημοψηφισμάτων που είναι μια παράνομη προσπάθεια να αρπάξει γη και να αλλάξει τα διεθνή σύνορα με τη βία», τόνισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το προτεινόμενο όγδοο πακέτο κυρώσεων περιλαμβάνει περαιτέρω απαγορεύσεις εισαγωγών ρωσικών προϊόντων, οι οποίες αναμένεται να στερήσουν από τη Μόσχα πρόσθετα έσοδα ύψους 7 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Η ΕΕ θα επεκτείνει επίσης τις απαγορεύσεις εξαγωγών σε βασικές τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για τον στρατό, όπως αεροπορικά είδη, ηλεκτρονικά εξαρτήματα και συγκεκριμένες χημικές ουσίες. Αυτό θα «αποδυναμώσει την ικανότητά της να εκσυγχρονίσει» τη στρατιωτική βάση της Ρωσίας, δήλωσε η Φον ντερ Λάιεν.

Η δέσμη κυρώσεων θα θέσει τη νομική βάση για ένα ανώτατο όριο τιμών πετρελαίου και θα απαγορεύσει στους πολίτες της ΕΕ να συμμετέχουν στα διοικητικά όργανα ρωσικών κρατικών εταιρειών, πρόσθεσε.

Μιλώντας σε δημοσιογράφους, η πρόεδρος της Κομισιόν δήλωσε: «Δεν αποδεχόμαστε τα ψευδο-δημοψηφίσματα και κάθε είδους προσάρτηση στην Ουκρανία και είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε το Κρεμλίνο να πληρώσει για αυτή την περαιτέρω κλιμάκωση».

Russia has escalated the invasion of Ukraine to a new level.

And we are determined to make the Kremlin pay the price for this further escalation.

Today, we are proposing a new package of biting sanctions against Russia ↓

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 28, 2022