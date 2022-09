Εν μέσω όξυνσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων και τη στιγμή που στον δημόσιο λόγο της γειτονικής χώρας κυριαρχεί η ρητορική εναντίον της Ελλάδας, όχι μόνο από την κυβέρνηση Ερντογάν αλλά και από την αντιπολίτευση -σε μεγάλο βαθμό και λόγω προεκλογικής περιόδου- ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ευρήματα δημοσκόπησης για το πώς «βλέπουν» οι Ελληνες τους Τούρκους.

Μιας δημοσκόπησης που έρχεται σε συνέχεια της χείρας φιλίας που έτεινε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προς τον τουρκικό λαό από το βήμα της 77ης γενικής συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), την οποία όμως αρνήθηκε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τούρκοι αξιωματούχοι.

«Δεν είμαστε εχθροί, είμαστε γείτονες» ήταν τα λόγια του έλληνα πρωθυπουργού ο οποίος εξέπεμψε μήνυμα πως η Ελλάδα δεν απειλεί την Τουρκία. Υπογράμμισε, μάλιστα, ότι η πλειοψηφία στις δύο χώρες δεν θέλει πολιτική σύγκρουση και εχθρότητα

Η δημοσκόπηση, δε, ακολουθεί έρευνες και στις δύο χώρες που δείχνουν ότι η πλειοψηφία των Ελλήνων και των Τούρκων πολιτών εξακολουθούν να προκρίνουν την επίλυση των διμερών διαφορών με ειρηνικά μέσα. Ενδεικτικά, σε δημοσκόπηση της διαΝΕΟσις προ μηνών, το 62.2% των Ελλήνων και το 57.7% των Τούρκων ερωτηθέντων συμφώνησαν με την θέση ότι οι ελληνοτουρκικές διαφορές μπορούν να επιλυθούν με διάλογο και συνεννόηση.

Η άποψη των Ελλήνων για την Τουρκία

Πιο συγκεκριμένα, από τη μηνιαία δημοσκόπηση της MARC για τον ΑΝΤ1, προκύπτει ότι 1 στους 4 Έλληνες πιστεύει ότι υπάρχει έχθρα μεταξύ του ελληνικού και του τουρκικού λαού, με τη μεγάλη πλειονότητα όμως -και συγκεκριμένα το 72,2%- να θεωρεί το αντίθετο.

Την ίδια στιγμή, η σκληρή ρητορική της τουρκικής κυβέρνησης απέναντι στην Ελλάδα, που φθάνει στο σημείο να απειλεί με εισβολή στα νησιά «ξαφνικά ένα βράδυ», φαίνεται πως δεν έχει επηρεάσει ούτε το κοινό αίσθημα των Τούρκων απέναντι στους Ελληνες.

«Θεωρείτε ότι υπάρχει έχθρα ανάμεσα στους λαούς της Ελλάδας και της Τουρκίας;» ήταν η ερώτηση που έθεσε προ ημερών η τουρκική εταιρεία σφυγμομετρήσεων Metropoll, λαμβάνοντας απαντήσεις που μάλλον δεν θα αρέσουν στον Ερντογάν και το επιτελείο του.

Το 64% των ερωτηθέντων απάντησε πως δεν υπάρχει εχθρότητα. Η πλειονότητα των ψηφοφόρων όλων των μεγάλων κομμάτων, τόσο των κυβερνητικών (AKP, MHP) όσο και των αντιπολιτευόμενων (CHP, İYİ, HDP, DEVA), παρουσιάζεται να θεωρεί πως δεν υπάρχει εχθρότητα.

«Πιστεύετε ότι η ένταση μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας τον τελευταίο μήνα είναι μια προσπάθεια δημιουργίας ατζέντας για τις εκλογές;» ήταν η δεύτερη ερώτηση, με το 51,5% των ερωτηθέντων να απαντά «ναι» και μόλις το 26,2% «όχι».

Το «ναι» κυριάρχησε, μάλιστα, ως απάντηση στις τάξεις των ψηφοφόρων όλων των μεγάλων κομμάτων της τουρκικής αντιπολίτευσης: σε ποσοστό 69% μεταξύ των ψηφοφόρων του CHP, 66,5% μεταξύ εκείνων του φιλοκουρδικού HDP, και 68,5% μεταξύ εκείνων του DEVA (πρόκειται για το κόμμα του πρώην υπουργού Αλί Μπαμπατζάν).

Αξίζει να σημειωθεί πως ακόμη και οι ψηφοφόροι του αντιπολιτευόμενου İYİ της Μεράλ Ακσενέρ, η οποία προέρχεται από το εθνικιστικό MHP, θεωρούν σε ποσοστό 54,8% πως η τρέχουσα ελληνοτουρκική ένταση αποτελεί προεκλογική τρικ.