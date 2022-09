Περιοριστικά μέτρα για δύο χρόνια σε βάρος του πατέρα της Μέγκαν Μαρκλ, Τόμας, κέρδισε ο συνιδιοκτήτης του πρακτορείου «Coleman-Rayner», Τζεφ Ρέινερ.

Στην τελευταία δίκη που πραγματοποιήθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου ωστόσο, ο πατέρας της Μέγκαν δεν εμφανίστηκε ενώπιον του δικαστηρίου, με τον Ρέινερ να κερδίζει την υπόθεση.

Παρά την απουσία του, δημοσιεύματα αναφέρουν πως ο Μαρκλ έχει παραλάβει ήδη τα νομικά έγγραφα που ανακοινώνουν την απόφαση.

Διαβάστε επίσης: Ουκρανία: Ο Πούτιν φέρεται να αρνήθηκε συμφωνία που θα απέτρεπε τον πόλεμο

A tabloid honcho who claims Thomas Markle wants to kill him is getting protection from Meghan Markle’s dad. https://t.co/tvDn2lYYSK — TMZ (@TMZ) September 13, 2022

Πώς ξεκίνησε η διαμάχη των δυό τους

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Marca», ο Τόμας Μαρκλ είχε απειλήσει να σκοτώσει τον Τζεφ Ρέινερ, όπως αναφέρεται και στο βιβλίο του Τομ Μπόγιερ με τίτλο «Revenge: Meghan, Harry and the War Between The Windsors», δημιουργώντας του μεγάλο άγχος και φόβο για τη ζωή του.

Το TMZ αναφέρει πως ο Ρέινερ κατέθεσε στο δικαστήριο, ότι ο Τόμας Μαρκλ απείλησε τη ζωή του, ισχυριζόμενος πως κάποιες στημένες φωτογραφίες που κυκλοφόρησε ο Ρέινερ μέσω του πρακτορείου του, ευθύνονται για τη ρήξη στη σχέση του με την κόρη του και τον πρίγκιπα Χάρι.

Όταν μάλιστα κυκλοφόρησαν τα εν λόγω στιγμιότυπα, ο Τόμας Μαρκλ ήταν εκείνος που μήνυσε πρώτος το πρακτορείο «Coleman-Rayner».

Οι φόβοι για τις απειλές για τη ζωή του συνεχίζονται

Αν και το βιβλίο κυκλοφόρησε το 2021 και μέχρι στιγμής, ο πατέρας της Δούκισσας του Σάσσεξ δεν έχει προσπαθήσει να κάνει πράξη τις απειλές του, ο Τζεφ Ρέινερ δήλωσε πως «δεν αντέχει να ζει μέσα στον φόβο και το στρες», καθώς ο άνδρας ίσως επιχειρήσει μακροπρόθεσμα να τον σκοτώσει για να τον εκδικηθεί.