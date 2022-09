Οι φήμες στη Βρετανία λένε ότι επί των ημερών της στη Ντάουνινγκ Στριτ τηλεφωνούσε στον πρωθυπουργό και σύζυγό της, Μπόρις Τζόνσον, τουλάχιστον 20 φορές την ημέρα. Τα μέλη του προσωπικού στην επίσημη πρωθυπουργική κατοικία, μέχρι και υπουργοί φέρονται να έτρεμαν την μεγάλη επιρροή της. Αρκετοί την αποκαλούσαν πίσω από την πλάτη της ειρωνικά «Λαίδη Μάκβεθ» ή «Πριγκίπισσα Νατ Νατ», που στην αργκό μεταφράζεται… ευγενικά σε «αμφιβόλου ηθικής» και «ατακτούλα».

Αν και δεν ήταν αιρετή, ούτε είχε κάποιον επίσημο κυβερνητικό ρόλο, λέγεται ότι ανεβοκατέβαζε μέλη του υπουργικού συμβουλίου και του πρωθυπουργικού περιβάλλοντος. Όμως όλα αυτά ανήκουν πια στο παρελθόν για την Κάρι Τζόνσον, μετά την αλλαγή «σκυτάλης» στην πρωθυπουργία και την ανάληψη καθηκόντων από τη Λιζ Τρας.

Όπως, όμως παρατηρεί το περιοδικό Tatler, «λίγοι είχαν τέτοιο αντίκτυπο όπως αυτή στο “μαγαζί”, και δη στο διάστημα μιας σύντομης θητείας».

Κάτι που η 34χρονη Κάρι φρόντισε να τονίσει και κατά την τελευταία έξοδό της από την βαριά μαύρη πόρτα της πρωθυπουργικής κατοικίας, κλέβοντας την «παράσταση» από τον 58χρονο Μπόρις με ένα -τολμηρό για την περίσταση και τα γούστα του μέσου Βρετανού- φούξια μακρύ φόρεμα, αξίας 485 λιρών.

«Ήταν μια αξέχαστη κίνηση ισχύος», σχολιάζει η Daily Telegraph. «Ήταν αδύνατο να μην την παρατηρήσει κανείς και η ίδια έδειξε ότι δεν θα έφευγε ησύχως»…

Η έξοδος της Κάρι από την Ντάουνινγκ Στριτ έγινε τόσο «θορυβώδης» και πολυσυζητημένη, όσο και η πρώτη είσοδός της εκεί, το καλοκαίρι του 2019.

Γεννηθείσα το 1988, έγινε η πρώτη ενήλικας «ένοικός» της που ανήκει στην γενιά των millennials. Μαζί με τον Μπόρις έγιναν μάλιστα το πρώτο ανύπαντρο ζευγάρι που μετακόμισε στην πρωθυπουργική κατοικία -η ίδια μάλιστα με την «ταμπέλα» της αντροχωρίστρας.

Η σχέση τους είχε αρχίσει το 2018 και όταν αποκαλύφθηκε ξέσπασε σκάνδαλο, καθώς ο Τζόνσον ήταν τότε ακόμη παντρεμένος με τη δεύτερη σύζυγό του, Μαρίνα Γουίλερ, με την οποία μετρούσαν 25 χρόνια γάμου και τέσσερα παιδιά.

Απτόητη, η μέχρι πρότινος γνωστή ως Κάρι Σίμοντς κατάφερε μέσα στην τελευταία τριετία να παντρευτεί, να κάνει δύο παιδιά και -όπως έχει σχολιαστεί πολλάκις στον βρετανικό Τύπο- να «γεννήσει» τα περισσότερα ερωτήματα για την πολιτική επιρροή μιας πρωθυπουργικής συζύγου, μετά την εποχή της Τσέρι Μπλερ.

Μέχρι και την οριστική αποχώρηση του Μπόρις Τζόνσον από την Ντάουνινγκ Στριτ, την Τρίτη, αρκετοί την -κατά 24 χρόνια νεότερή του- Κάρι την «πιο ισχυρή γυναίκα στη Βρετανία».

Ένας από τους στενότερους πολιτικούς συμμάχους του φέρεται να την κατονόμασε ως «το Νο 1 πρόβλημα» επί διακυβέρνησης του Τζόνσον.

Η εμπλοκή της σε σκάνδαλα στιγμάτισαν την πρωθυπουργική θητεία του -πέρα από τα αμιγώς δικά του.

Ήταν η πρωταγωνίστρια στο λεγόμενο Wallpapergate με την πανάκριβη, «θολής» οικονομικής χρηματοδότησης και αμφιλεγόμενης αισθητικής ανακαίνιση της πρωθυπουργικής κατοικίας στις αρχές του 2020.

After the interview on #BBCLaurak the only compensation I can make in my mind that Truss is going to be the next PM, is knowing she’ll have to live with Carrie Johnson’s decorating choices. pic.twitter.com/ogfrHNTxba

— Nicky Clark (@MrsNickyClark) September 4, 2022