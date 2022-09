Ένα τρομακτικό ατύχημα έγινε σε λούνα παρκ στην πόλη Μοχάλι στην Ινδία όταν ο πύργος στον οποίο ανέβηκαν έσπασε και έπεσε με δύναμη στο έδαφος.

Σε βίντεο που έχουν καταγράψει αυτόπτες μάρτυρες φαίνεται η στιγμή του ατυχήματος εξαιτίας του οποίου τουλάχιστον 16 άτομα οδηγήθηκαν στο νοσοκομείο. Όπως φαίνεται στο βίντεο η πτώση σημειώθηκε από ύψος περίπoυ 25 μέτρων.

At least 16 hospitalized after an amusement ride accident in India.

pic.twitter.com/zLOeqKGQyB

— Russian Market (@runews) September 4, 2022