Είδε τους γονείς και τα αδέρφια της να ψυχορραγούν μπροστά της, βυθισμένοι σε λίμνη αίματος. Την επόμενη στιγμή βρέθηκε να πλέει στον ωκεανό μέσα σε σωσίβια λέμβο.

Ήταν μόλις 11 ετών και επιβίωσε. Ο λόγος για την Αμερικανίδα Τέρι τζο Ντιπερό (Terry Jo Duperrault).

Το όνειρο ζωής

Ο Άρθρουρ Ντιπερό και η γυναίκα του, Τζιν, ονειρεύονταν μια κρουαζιέρα στις εξωτικές Μπαχάμες με τα τρία τους παιδιά, τον Μπράιαν, τη Ρενέ και την Τέρι. Άλλωστε, το Γουινσκόνσιν όπου έμεναν, ήταν τόσο παγωμένο όλες τις εποχές του χρόνου, ώστε ένα ταξίδι στις ηλιόλουστες παραλίες του Ατλαντικού, φάνταζε ιδανικό.

Πράγματι, μετά από μερικά χρόνια, το καλοκαίρι του 1961, η οικογένεια Ντιπερό είχε συγκεντρώσει το απαραίτητο χρηματικό ποσό, προκειμένου να κάνει το όνειρό της πραγματικότητα.

Τον Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς, έφτασαν στο Fort Lauderdale στη Φλόριντα, απ’ όπου έπρεπε να επιλέξουν το σκάφος, με το οποίο θα ταξίδευαν. Οι Ντιπερό ήταν τόσο ενθουσιασμένοι, που πριν καν ξεκινήσει η κρουαζιέρα, παρέτειναν τις διακοπές τους πάνω από τη μία εβδομάδα που υπολόγιζαν.

Αφού νοίκιασαν το σκάφος, συναντήθηκαν με τον σκίπερ που είχαν αποφασίσει ότι θα τους συνοδέψει στο ταξίδι. Τον Τζούλιαν Χάρβει, βετεράνο του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου, με εμπειρία στη θάλασσα, τον οποίο συνόδευε η σύζυγός του, Ντεν.

Η αιματοβαμμένη κρουαζιέρα

Ο Τζούλιαν τους ενημέρωσε ότι θα σαλπάρουν τη νύχτα της 8ης Νοεμβρίου. Αν και αρχικά οι Ντιπερό παραξενεύτηκαν, τελικά συμμορφώθηκαν με την απόφαση του καπετάνιου. Έτσι, την προγραμματισμένη ώρα απέπλευσαν με το Bluebelle, όπως ονομαζόταν το σκάφος και όλοι αισθάνονταν υπέροχα.

Είχαν περάσει ήδη πέντε ημέρες και όλοι έπλεαν σε πελάγη ευτυχίας. Ειδικά ο Άρθουρ, ο οποίος ζούσε το όνειρό του.

Ωστόσο, την πέμπτη νύχτα όλα άλλαξαν. Η ευτυχισμένη κρουαζιέρα μετατράπηκε σε οικογενειακή τραγωδία.

Η 11χρονη Τέρι ξύπνησε από τις κραυγές του 14χρονου αδερφού της, Μπράιαν. “Μπαμπά, σώσε με”, ούρλιαζε από το κατάστρωμα του πλοίου. Έτρεξε για να δει τι συμβαίνει και ήρθε αντιμέτωπη με την πιο φρικτή στιγμή της ζωής της.

Ο Μπράιαν, η 7χρονη αδερφή της, Ρενέ και οι δύο γονείς της κείτονταν νεκροί. Παντού υπήρχαν αίματα.

Αρχικά πάγωσε απ’ το σοκ και ύστερα έτρεξε πίσω στο κρεβάτι της, ελπίζοντας ότι όλα ήταν ένας εφιάλτης. Ωστόσο, δεν μπορούσε να ησυχάσει. Επέστρεψε στο κατάστρωμα, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να εντοπίσει κάποιον από την οικογένειά της ζωντανό, αλλά ο μοναδικός που είχε απομείνει ήταν ο Τζούλιαν.

Ο έμπειρος σκίπερ μόλις είχε δέσει το πτώμα της γυναίκας του σε ένα κανό. Το έριξε στη θάλασσα και ύστερα αντίκρισε το τρομοκρατημένο βλέμμα της 11χρονης Τέρι. Τη σημάδεψε με το όπλο και τη διέταξε να γυρίσει στην καμπίνα της. Όπως και έκανε. Το δωμάτιό της είχε αρχίσει να πλημμυρίζει με νερό.

Επιβίωσε μεσοπέλαγα 84 ώρες

Το πλοίο βυθιζόταν. Η Τέρι θυμήθηκε ότι ο πατέρας της τής είχε δείξει μια μικρή σωσίβια λέμβο στο πίσω μέρος του πλοίου. Επιβιβάστηκε σε αυτή και παρακολούθησε το Bluebelle να χάνεται στον Ατλαντικό.

Από τη μια στιγμή στην άλλη η ζωή της Τέρι είχε αλλάξει δραματικά. Βρέθηκε στη θάλασσα χωρίς νερό και φαγητό. Η οικογένειά της είχε δολοφονηθεί δεν φαινόταν κανένα πλοίο στον ορίζοντα. Ο καυτός ήλιος της προκαλούσε ναυτία. Δεν είχε τίποτα να καλυφθεί. Αφυδατωμένη και συντετριμμένη παρέμεινε στη λέμβο για τέσσερις ημέρες.

Μετά από 84 ώρες στη θάλασσα και λίγες ώρες πριν ξεψυχήσει, ένα φορτηγό πλοίο άρχισε να αχνοφαίνεται.

Οι Έλληνες ναυτικοί που έσωσαν τη μικρή

Ήταν το ελληνικό “Captain Theo”. Ο αξιωματικός Νικόλαος Σπαχιδάκης εντόπισε κάτι να επιπλέει πάνω σε πλωτό και αμέσως ειδοποίησε τον καπετάνιο, Στυλιανό Κουτσοδόντη, στη γέφυρα.

Σταδιακά, όσο πλησίαζαν, συνειδητοποίησαν ότι αυτό που επέπλεε δεν ήταν ένα αλιευτικό σκάφος, αλλά μια μικρή, μακρόστενη λευκή σχεδία που μετέφερε ένα νεαρό ξανθό παιδί, ντυμένο με λευκή βαμβακερή μπλούζα και ροζ κοτλέ παντελόνι, που έγερνε προς τα πίσω και χαιρετούσε αδύναμα.

Ο καπετάνιος διέταξε να σταματήσουν οι μηχανές και έριξε μια σωσίβια λέμβο στη θάλασσα.

Παρατηρώντας τους καρχαρίες να κάνουν κύκλους κοντά στο φελλό του πλωτήρα, τα μέλη του πληρώματος ειδοποίησαν το παιδί να μην πηδήξει στο νερό. Πέταξαν μια λέμβο και την επιβίβασαν στο “Captain Theo”.

Ο εφιάλτης είχε τελειώσει

Μετά από 11 ημέρες η Τέρι ανάρρωσε. Τις ίδιες μέρες, ο Τζούλιαν κλήθηκε για ανάκριση από τις αρχές. Και ενώ μόλις είχε καταθέσει πως όλοι οι επιβάτες είχαν πεθάνει κατά τη βύθιση του πλοίου, η είδηση της ζωντανής Τέρι τάραξε τα νερά.

Ο ίδιος προσποιήθηκε τον ενθουσιασμένο, αλλά τίποτα δεν μπορούσε να κρύψει τον φόβο του να αποκαλυφθεί η ενοχή του.

Την επόμενη ημέρα βρέθηκε νεκρός σε ένα δωμάτιο μοτέλ. Είχε αυτοκτονήσει.

Τι συνέβη

Όπως αποκάλυψαν οι ερευνητές της υπόθεσης, η σύζυγος του σκίπερ, Ντεν, είχε ασφάλεια ζωής αξίας 20.000 δολαρίων. Ο Τζούλιαν, για

να αποσπάσει το χρηματικό ποσό, άρχισε να οργανώνει τη δολοφονία της.

Έψαχνε την τέλεια στιγμή και την βρήκε τις μέρες της κρουαζιέρας. Καθώς κέρδιζε την εμπιστοσύνη των Ντεπιρό, ένας αιφνίδιος θάνατος της Ντεν, εύκολα θα μπορούσε να θεωρηθεί ατύχημα.

Για κακή του τύχη, όμως, ο Άρθρουρ Ντεπιρό, έπιασε επ’ αυτοφώρο τον Τζούλιαν να δολοφονεί την Ντεν. Εκείνος με τη σειρά του, αποφάσισε να ξεφορτωθεί όλους τους μάρτυρες. Μικρούς και μεγάλους. Ακόμα και την Τέρι, που δεν την πυροβόλησε αλλά ήταν σίγουρος ότι θα πεθάνει από πνιγμό.

Μετά τη μαζική σφαγή, έφυγε με μια σωσίβια λέμβο. Συνάντησε ένα φορτηγό πλοίο και σώθηκε.

Εξήγησε στους αξιωματικούς, ότι το πλοίο στο οποίο επέβαινε, αντιμετώπισε μια καταστροφική καταιγίδα, που έπνιξε όλο το πλήρωμα και την γυναίκα του.

Η ιστορία επιβίωσης της Τέρι Τζο Ντεπιρό έγινε παγκοσμίως γνωστή, όταν δημοσιεύτηκε στο εξώφυλλο του περιοδικού LIFE το 1961. Αρκετά χρόνια αργότερα, το 2010 η ιστορία της ήρθε ξανά στο προσκήνιο, όταν ο συγγραφέας Ρίτσαρντ Λόγκαν (Richard Logan) έγραψε το βιβλίο, με τίτλο: Alone: Orphaned on the Ocean.

Με πληροφορίες από: Μηχανή του Χρόνου