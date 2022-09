Ο Άγιαξ φαίνεται πως βρήκε στο πρόσωπο του Λούκας Οκάμπος τον αντικαταστάτη του Άντονι που έκλεισε και επίσημα στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Η συμφωνία των δύο ομάδων κλείνει στα 20 εκατ. ευρώ και απομένουν μόνο τα διαδικαστικά για να ανακοινωθεί η μεταγραφή αφού ο Αίαντας κινήθηκε ταχύτατα να καλύψει το κενό του Άντονι.

O διεθνής Αργεντινός εξτρέμ ανήκει από το 2019 στη Σεβίλλη και μαζί της έχει καταγράψει σε 135 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις 34 τέρματα και 15 ασίστ.

Τέλος ο Οκάμπος με αυτή τη μεταγραφή ευελπιστεί να είναι παρών με την Εθνική Αργεντινής στο Μουντιάλ που θα διεξαχθεί τον χειμώνα στο Κατάρ.

