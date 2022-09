Το όνομα του Πιέρ – Ομερίκ Ομπαμεγιάνγκ συνεχίζει να βρίσκεται εδώ και αρκετό καιρό στο μεταγραφικό προσκήνιο της Τσέλσι, με τους Λονδρέζους να δείχουν πως δεν παρατούν την περίπτωση του Γκαμπονέζου φορ.

Ο «Όμπα» παραμένει στη λίστα των «μπλε», η υπόθεση φάνηκε να τελειώνει αφού το αγγλικό κλαμπ δεν είχε ανέβει από τα 16 εκατομμύρια της προ ενός μήνα προσφοράς, ωστόσο σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν από την Ισπανία, οι μπλε επανήλθαν με νέα βελτιωμένη πρόταση.

Διαβάστε επίσης: Στην ΕΠΟ ο Μαρινάκης για τα προβλήματα της διαιτησίας

Με τις νέες εξελίξεις η Τσέλσι φαίνεται πολύ κοντά στο να αποσπάσει την υπογραφή του Ομπαμεγιάνγκ έναντι 23+2 εκατομμυρίων ευρώ.

🚨🚨✅| JUST IN: Agreement very close between FC Barcelona & Chelsea for Aubameyang for €23M fixed + €2M variables.@gerardromero [🎖️]

— Managing Barça (@ManagingBarca) August 30, 2022