Μπεν Άφλεκ και Τζένιφερ Λόπεζ παντρεύτηκαν για δεύτερη φορά σε μια λαμπρή τελετή, που έγινε στο κτήμα του ηθοποιού στην Τζόρτζια.

Το ζευγάρι γιόρτασε τον έρωτά του με όλους τους φίλους του σε μια φαντασμαγορική τριήμερη γιορτή, η οποία δεν αποδείχθηκε εύκολη υπόθεση για τον 50χρονο σταρ.

Ο ίδιος εθεάθη την επόμενη ημέρα του γάμου να φεύγει από τη Τζόρτζια και να κατευθύνεται προς το αεροδρόμιο μέσα σε ένα πολυτελές SUV, με τα μάτια του μισόκλειστα, σαν να μην είχε κοιμηθεί καθόλου.

Ben Affleck looks exhausted after 3-day wedding extravaganza

Rise and shine! Ben Affleck looked like he desperately needed a nap following his extravagant three-day wedding to J…

Please read the full story here: https://t.co/rWc4c38Ppu

