Η πορεία του στρατιωτικού αεροσκάφους της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, Νάνσι Πελόζι, προς την Ταϊβάν ήταν αξιοσημείωτη για το πόσο προσεκτικά απέφυγε τη Νότια Σινική Θάλασσα, σχολιάζει το Bloomberg.

Το στενά παρακολουθούμενο ταξίδι ήταν μία από τις πιο αμφιλεγόμενες επίσημες επισκέψεις των ΗΠΑ στην πρόσφατη μνήμη και η διαδρομή του αεροσκάφους υπογράμμισε έναν αξιοσημείωτο βαθμό προσοχής, καθώς η Ουάσιγκτον προσπαθεί να αποφύγει να εξοργίσει περαιτέρω το Πεκίνο και να προκαλέσει απρόβλεπτες συνέπειες.

Διαβάστε επίσης: «Ταξιδεύοντας στην Ταϊβάν τιμάμε τη δέσμευσή μας στη Δημοκρατία» – Σφοδρή επίθεση στην Κίνα

Τα δεδομένα παρακολούθησης πτήσεων δείχνουν ότι το αεροσκάφος που μετέφερε την Πελόζι, το οποίο προσγειώθηκε στην Ταϊπέι λίγο πριν από τις 11 μ.μ. τοπική ώρα, απέφυγε να πετάξει πάνω από την αμφισβητούμενη Θάλασσα της Νότιας Κίνας.

Because of unprecedented sustained tracking interest in SPAR19, Flightradar24 services are under extremely heavy load. Some users may currently experience issues accessing the site, our teams are working on restoring full functionality to all users as quickly as possible. pic.twitter.com/dsFrlQ67zr

— Flightradar24 (@flightradar24) August 2, 2022