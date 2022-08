Ταχύτατη και επιθετική, με μαχητικά αεροπλάνα και στρατιωτικές ασκήσεις, είναι η απάντηση της Κίνας στην επίσκεψη της Νάνσι Πελόζι στην Ταϊβάν.

Η προσγείωση του αεροπλάνου που μετέφερε την πρόεδρο της αμερικανικής βουλής στην Ταϊβάν συνοδεύθηκε με ανακοίνωση του Πεκίνου για στρατιωτικές ασκήσεις σε έξι περιοχές γύρω από την Ταϊβάν το διάστημα 4 – 7 Αυγούστου.

Διαβάστε επίσης – Νάνσι Πελόζι: «Ταξιδεύοντας στην Ταϊβάν τιμάμε τη δέσμευσή μας στη Δημοκρατία» – Επίθεση στην Κίνα

⚡️ #China announces military exercises in six sea areas around #Taiwan from August 4-7. pic.twitter.com/b2Og0yk14E

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας εξέδωσε την Τρίτη ανακοίνωση, σχετικά με την επίσκεψη της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, Νάνσι Πελόζι, «στην περιοχή της Ταϊβάν στην Κίνα», όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο:

Στις 2 Αυγούστου, αγνοώντας την έντονη αντίθεση και τις σοβαρές ενστάσεις της Κίνας, η Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, Νάνσι Πελόζι, επισκέφθηκε την περιοχή της Ταϊβάν της Κίνας.

Αυτό αποτελεί σοβαρή παραβίαση της αρχής τής μίας Κίνας και των διατάξεων των τριών κοινών ανακοινώσεων Κίνας-ΗΠΑ.

Έχει σοβαρό αντίκτυπο στα πολιτικά θεμέλια των σχέσεων Κίνας-ΗΠΑ και παραβιάζει σοβαρά την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Κίνας.

Υπονομεύει σοβαρά την ειρήνη και τη σταθερότητα στα στενά της Ταϊβάν και στέλνει ένα σοβαρά λανθασμένο μήνυμα στις αυτονομιστικές δυνάμεις για την ‘ανεξαρτησία της Ταϊβάν’.

Η Κίνα αντιτίθεται σθεναρά και καταδικάζει αυστηρά αυτή την ενέργεια και έχει προβεί σε έντονη διαμαρτυρία προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Υπάρχει μόνο μία Κίνα στον κόσμο, η Ταϊβάν είναι αναφαίρετο τμήμα της κινεζικής επικράτειας και η κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας είναι η μόνη νόμιμη κυβέρνηση που εκπροσωπεί ολόκληρη την Κίνα. Αυτό έχει αναγνωριστεί σαφώς από το ψήφισμα 2758 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών του 1971.

Από την ίδρυση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας το 1949, 181 χώρες έχουν συνάψει διπλωματικές σχέσεις με την Κίνα, βάσει της αρχής τής μίας Κίνας. Η αρχή τής μίας Κίνας αποτελεί καθολική συναίνεση της διεθνούς κοινότητας και βασικό κανόνα στις διεθνείς σχέσεις.

Το 1979, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέλαβαν σαφή δέσμευση στο Κοινό Ανακοινωθέν Κίνας-ΗΠΑ για την εγκαθίδρυση διπλωματικών σχέσεων:

‘Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αναγνωρίζουν την κυβέρνηση της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας ως τη μόνη νόμιμη κυβέρνηση της Κίνας. Στο πλαίσιο αυτό, ο λαός των Ηνωμένων Πολιτειών θα διατηρήσει πολιτιστικές, εμπορικές και άλλες ανεπίσημες σχέσεις με το λαό της Ταϊβάν’.

Το Κογκρέσο, ως μέρος της αμερικανικής κυβέρνησης, είναι εγγενώς υποχρεωμένο να τηρεί αυστηρά την πολιτική τής μίας Κίνας της αμερικανικής κυβέρνησης και να απέχει από την πραγματοποίηση επίσημων ανταλλαγών με την περιοχή της Ταϊβάν της Κίνας.

Η Κίνα είναι εξ αρχής αντίθετη στην επίσκεψη μελών του αμερικανικού Κογκρέσου στην Ταϊβάν και η εκτελεστική εξουσία των ΗΠΑ έχει την ευθύνη να σταματήσει μια τέτοια επίσκεψη.

Δεδομένου ότι η πρόεδρος Πελόζι είναι η εν ενεργεία ηγέτης του αμερικανικού Κογκρέσου, η επίσκεψή της και οι δραστηριότητές της στην Ταϊβάν, με οποιαδήποτε μορφή και για οποιονδήποτε λόγο, αποτελούν μείζονα πολιτική πρόκληση για την αναβάθμιση των επίσημων ανταλλαγών των ΗΠΑ με την Ταϊβάν.

Η Κίνα δεν το αποδέχεται απολύτως και ο κινεζικός λαός το απορρίπτει απολύτως.

Το ζήτημα της Ταϊβάν είναι το πιο σημαντικό και το πιο ευαίσθητο ζήτημα στην καρδιά των σχέσεων Κίνας-ΗΠΑ.

Τα Στενά της Ταϊβάν αντιμετωπίζουν έναν νέο γύρο εντάσεων και σοβαρών προκλήσεων και η βασική αιτία είναι οι επανειλημμένες κινήσεις των αρχών της Ταϊβάν και των Ηνωμένων Πολιτειών να αλλάξουν το status quo.

Οι αρχές της Ταϊβάν συνέχισαν να αναζητούν την υποστήριξη των ΗΠΑ για την ατζέντα της ανεξαρτησίας τους. Αρνούνται να αναγνωρίσουν τη Συναίνεση του 1992, κάνουν τα πάντα για να προωθήσουν την ‘αποσυγκέντρωση’ και προωθούν τη ‘σταδιακή ανεξαρτησία’.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, από την πλευρά τους, προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν την Ταϊβάν για να περιορίσουν την Κίνα.

Διαστρεβλώνουν συνεχώς, συσκοτίζουν και υποβαθμίζουν την αρχή τής μίας Κίνας, εντείνουν τις επίσημες ανταλλαγές τους με την Ταϊβάν και ενθαρρύνουν τις αυτονομιστικές δραστηριότητες της ‘ανεξαρτησίας της Ταϊβάν’.

Αυτές οι κινήσεις, όπως το παιχνίδι με τη φωτιά, είναι εξαιρετικά επικίνδυνες. Όσοι παίζουν με τη φωτιά, θα χαθούν από αυτήν.

Η θέση της κινεζικής κυβέρνησης και του κινεζικού λαού στο ζήτημα της Ταϊβάν ήταν συνεπής. Είναι η σταθερή δέσμευση του κινεζικού λαού, που ξεπερνά το 1,4 δισεκατομμύριο, να διαφυλάξει αποφασιστικά την κρατική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα.

Είναι κοινή φιλοδοξία και ιερή ευθύνη όλων των Κινέζων γιων και θυγατέρων, να πραγματοποιήσουν την πλήρη επανένωση της πατρίδας.

Η βούληση του λαού δεν μπορεί να αψηφιστεί και η τάση των καιρών δεν μπορεί να αντιστραφεί.

Καμία χώρα, καμία δύναμη και κανένα άτομο δεν πρέπει ποτέ να υποτιμήσει τη σταθερή αποφασιστικότητα, την ισχυρή βούληση και τη μεγάλη ικανότητα της κινεζικής κυβέρνησης και του λαού να υπερασπιστούν την κρατική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα και να επιτύχουν την εθνική επανένωση και αναζωογόνηση.

Η Κίνα θα λάβει οπωσδήποτε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διαφυλάξει αποφασιστικά την κυριαρχία και την εδαφική της ακεραιότητα, ως απάντηση στην επίσκεψη της Αμερικανίδας Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Όλες οι συνέπειες που προκύπτουν από αυτήν πρέπει να βαρύνουν την αμερικανική πλευρά και τις αυτονομιστικές δυνάμεις της ‘ανεξαρτησίας της Ταϊβάν’.

Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι δύο μεγάλες χώρες. Ο σωστός τρόπος για να αντιμετωπίσουν η μία την άλλη βρίσκεται μόνο στον αμοιβαίο σεβασμό, την ειρηνική συνύπαρξη, τη μη αντιπαράθεση και τη συνεργασία με αμοιβαίο όφελος.

Το ζήτημα της Ταϊβάν είναι καθαρά εσωτερική υπόθεση της Κίνας και καμία άλλη χώρα δεν δικαιούται να ενεργεί ως δικαστής στο ζήτημα της Ταϊβάν.

Η Κίνα προτρέπει έντονα τις Ηνωμένες Πολιτείες να σταματήσουν να παίζουν το ‘χαρτί της Ταϊβάν’ και να χρησιμοποιούν την Ταϊβάν για να περιορίσουν την Κίνα.

Θα πρέπει να σταματήσουν να παρεμβαίνουν στην Ταϊβάν και να παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις της Κίνας. Θα πρέπει να σταματήσουν να υποστηρίζουν και να συνωμοτούν με τις αυτονομιστικές δυνάμεις της ‘ανεξαρτησίας της Ταϊβάν’ με οποιαδήποτε μορφή.

Θα πρέπει να σταματήσουν να λένε ένα πράγμα, αλλά να κάνουν το αντίθετο στο ζήτημα της Ταϊβάν. Θα πρέπει να σταματήσουν να διαστρεβλώνουν, να συσκοτίζουν και να υπονομεύουν την αρχή τής μίας Κίνας.

Πρέπει να αναλάβουν αξιόπιστες ενέργειες για να τηρήσουν αυστηρά την αρχή τής μίας Κίνας και τις διατάξεις των τριών κοινών ανακοινώσεων Κίνας-ΗΠΑ, να τηρήσουν τη δέσμευση των ‘πέντε όχι’, που ανέλαβε η αμερικανική ηγεσία (δηλ. να μην επιδιώξει έναν ‘νέο Ψυχρό Πόλεμο’, να μην επιδιώξει να αλλάξει το σύστημα της Κίνας, η αναζωογόνηση των συμμαχιών της να μην είναι εναντίον της Κίνας, να μην υποστηρίξει την ‘ανεξαρτησία της Ταϊβάν’, να μην επιδιώξει σύγκρουση με την Κίνα) και να μην ακολουθήσει περαιτέρω τον λανθασμένο και επικίνδυνο δρόμο.

#PLA will launch a series of targeted military operations to counter Pelosi’s visit to Taiwan island, and resolutely defend national sovereignty and territorial integrity: Ministry of National Defense pic.twitter.com/zHujiVoElD

— Global Times (@globaltimesnews) August 2, 2022