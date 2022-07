Oι μετεωρολόγοι στην Βρετανία έχουν βρεθεί αντιμέτωποι τις τελευταίες ημέρες με πρωτοφανή επίπεδα «τρολαρίσματος», κατά τη διάρκεια του ακραίου καύσωνα αυτού του μήνα, σύμφωνα με κορυφαία στελέχη του κλάδου, όπως μεταδίδει το BBC.

Η ομάδα του BBC, μάλιστα, έλαβε εκατοντάδες υβριστικά tweets ή email, που αμφισβητούσαν τις αναφορές τους και τους έλεγαν να «το δουν αλλιώς», καθώς οι θερμοκρασίες έφτασαν τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Διαβάστε επίσης: Ο ιστορικός καύσωνας και τα δύο «καυτά» διλήμματα του Λονδίνου

Ο μετεωρολόγος του BBC, Ματ Τέιλορ, είπε ότι δεν είχε ξαναζήσει κάτι παρόμοιο εδώ και σχεδόν 25 χρόνια, δουλεύοντας στην πρόγνωση του καιρού.

Η Βασιλική Μετεωρολογική Εταιρεία καταδίκασε το τρολάρισμα.

Οι περισσότερες επιθέσεις εναντίον τους φαίνεται ότι προκλήθηκαν, όταν άρχισαν να αναφέρουν συστηματικά πως ο παρατεταμένος καύσωνας είναι αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής.

After a few cooler nights, milder and muggier conditions are back tonight for many

Matt | https://t.co/DZH80ODSEv pic.twitter.com/sTkbMYUu46

— BBC Weather (@bbcweather) July 29, 2022