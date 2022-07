Ο ουγγρικής καταγωγής αυστριακός μαέστρος Stefan Soltész κατέρρευσε στο πόντιουμ της Κρατικής Όπερας της Βαυαρίας το βράδυ της Παρασκευής και πεθαίνει αργότερα το ίδιο βράδυ.

Ο 73χρονος μαέστρος λιποθύμησε προς το τέλος της πρώτης πράξης της όπερας Die schweigsame Frau (Η σιωπηλή γυναίκα) του Στράους, την οποία διηύθυνε στην όπερα που εδρεύει στο Μόναχο.

Η Κρατική Όπερα της Βαυαρίας εξέδωσε ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της, η οποία έγραφε: «Με σοκ και βαθιά θλίψη η Bayerische Staatsoper πρέπει να ανακοινώσει την απώλεια του Stefan Soltész.

»Έφυγε από τη ζωή το βράδυ της 22ας Ιουλίου 2022, αφού κατέρρευσε κατά τη διάρκεια της διεύθυνσης της παράστασης Die schweigsame Frau του Richard Strauss στο Nationaltheater. Οι σκέψεις μας είναι με τη σύζυγό του Michaela».

Ο Serge Dorny, γενικός διευθυντής της όπερας, έγραψε στο Twitter το βράδυ της Παρασκευής ότι «χάνουμε έναν ταλαντούχο μαέστρο και εγώ έχασα έναν καλό φίλο».

Μετά την πτώση του Soltész, η όπερα σταμάτησε, με ένα άμεσο διάλειμμα 30 λεπτών για το κοινό. Όταν οι θεατές επέστρεψαν μετά το διάλειμμα, ο καλλιτεχνικός διευθυντής της κρατικής όπερας, Tillmann Wiegand, ανακοίνωσε ότι η παραγωγή είχε ακυρωθεί.

Ο Soltész εξετάστηκε από τον γιατρό του θεάτρου, προτού μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του αργότερα το ίδιο βράδυ.

Ο μαέστρος είναι ο τέταρτος μαέστρος που καταρρέει εν μέσω παράστασης στην όπερα του Μονάχου. Το 1911 ο 56χρονος Αυστριακός μαέστρος, Felix Mottl, κατέρρευσε ενώ διηύθυνε την 100ή παράσταση της όπερας Tristan und Isolde του Βάγκνερ. Πέθανε 11 ημέρες αργότερα.

Το 1968, ο 60χρονος Γερμανός μαέστρος Joseph Keilberth πέθανε στο πόντιουμ κατά τη διάρκεια μιας παράστασης της ίδιας όπερας. Και το 1989, ο 57χρονος Ιταλός μαέστρος Τζουζέπε Πατάνε κατέρρευσε ενώ διηύθυνε τον Κουρέα της Σεβίλλης του Ροσσίνι. Ο Patanè κηρύχθηκε νεκρός σε νοσοκομείο λίγες ώρες αργότερα.

Today, we held a moment of silence before our Sitzprobe of La Bohème, after our Intendant, Serge Dorny, shared the news, that Maestro Stefan Soltesz collapsed just before the end of Act 1 of Strauss’ “Die schweigsame Frau” last night. R.I.P. Maestro https://t.co/HtEyq0iKjo pic.twitter.com/lvDPhRLdJn

— AILYN PÉREZ (@ailynperezsop) July 23, 2022