Η μεγάλη επιστροφή είναι γεγονός. Ο Λουίς Σουάρες επιστρέφει μετά από 16 ολόκληρα χρόνια στην πατρίδα του για να αγωνιστεί ξανά με την φανέλα της Νασιονάλ, ομάδα από την οποία ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα.

O 35χρονος πολύπειρος φορ έκανε γνωστή την μεγάλη του επιστροφή, μέσω ενός βίντεο στα social media του με την είδηση όπως είναι λογικό να έχει σκορπίσει ντελίριο ενθουσιασμού στις τάξεις των οπαδών της Νασιονάλ.

«Θέλω να σας ευχαριστήσω για την αγάπη σας που εγώ και η οικογένειά μου δεχθήκαμε τις τελευταίες ημέρες. Ήταν συναρπαστικά όλα τα βίντεο και όλα τα μηνύματα που μου έχετε στείλει. Αυτά μας άγγιξαν σε μια στιγμή που έπρεπε να αποφασίσουμε.

Αυτή η ευκαιρία που έχω να παίξω ξανά στη Νασιονάλ είναι μοιραία. Έχουμε ένα προσύμφωνο με την ομάδα και οι λεπτομέρειες θα διευθετηθούν τις επόμενες ημέρες. Ελπίζουμε η συμφωνία να ολοκληρωθεί καλά. Εύχομαι να μπορέσω να απολαύσω αυτό το νέο κεφάλαιο και να σας δω τις επόμενες ημέρες», ανέφερε ο Ουρουγουανός.

Ο διάσημος άσος έμεινε ελεύθερος μετά από μία διετία στην Ατλέτικο Μαδρίτης, όπου μέτρησε 32 γκολ σε 67 συμμετοχές.

Luís Suárez announces: “I’ve now reached a pre-agreement in order to join Nacional, it was impossible for me to say to this opportunity”. 🚨🇺🇾 #Nacional

“I hope final details will be resolved soon in order to complete the deal officially”.pic.twitter.com/pqJaIabHzg

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 26, 2022