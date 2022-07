Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 15 τραυματίστηκαν από πυραυλική επίθεση στην ουκρανική πόλη Ντνίπρο την Παρασκευή, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιφέρειας, Βαλεντίν Ρεζνιτσένκο.

«Οι πύραυλοι έπληξαν μια βιομηχανία και έναν πολυσύχναστο δρόμο ακριβώς δίπλα» ανέφερε ο κυβερνήτης μέσω της σελίδας του στο Facebook.

«Η ρωσική επίθεση στοίχισε τη ζωή σε τρεις ανθρώπους και άλλοι 15 τραυματίστηκαν. Εξετάζουμε την έκταση των καταστροφών», πρόσθεσε.

Russian missiles hit Kremenchuk and Dnipro right now.

Source: Mayor of Dnipro Borys Filatov, Head of the Poltava Regional Military Civil Administration Dmytro Lunin. pic.twitter.com/wGXDxKFNBu

— UkraineWorld (@ukraine_world) July 15, 2022