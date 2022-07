Δεν είναι η πρώτη φορά που οι λουόμενοι και παραθεριστές στο Σαν Ντιέγκο βλέπουν στις παραλίες θαλάσσια λιοντάρια και κάποιες φορές έρχονται αντιμέτωποι με αυτά.

Ειδικότερα δυο θαλάσσια λιοντάρια βγήκαν από το νερό σε παραλία στην περιοχή Λα Τζόλα του Σαν Ντιέγκο και άρχισαν να τρέχουν πίσω από τον κόσμο, προκαλώντας σε κάποιος αναστάτωση.

Οι ναυαγοσώστες της παραλίας επενέβησαν άμεσα και κάλεσαν τον κόσμο να μείνει μακριά τους.

Ελάχιστα δευτερόλεπτα αργότερα τα θαλάσσια λιοντάρια χάθηκαν στο νερό.

A group of people were chased by two Sea Lions at a beach in the La Jolla area of San Diego. Lifeguards were on standby in the water ensuring no one was hurt and the sea lions could easily make their way. It’s recommended people stay at least 50 ft away from sea lions. 📹: Charli pic.twitter.com/KUhLVns8H7

— Malik Earnest (@MalikEarnest) July 10, 2022