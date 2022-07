O R. Kelly καταδικάστηκε σε 30 χρόνια φυλάκισης για εκβιασμό, δωροδοκία, σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών, απαγωγή και σωματεμπορία.

Τελευταίες πληροφορίες θέλουν τον καλλιτέχνη να βρίσκεται υπό αυστηρή επιτήρηση καθώς υπάρχουν φόβοι για τη ζωή του.

Διαβάστε επίσης: Βίντεο «καίει» τον R Kelly για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, οι ένορκοι της Νέας Υόρκης έκριναν τον Kelly ένοχο για σωματεμπορία και εκβιασμό και για τις εννέα κατηγορίες που τον βάρυναν. Την Τετάρτη, η περιφερειακή δικαστής των ΗΠΑ, Ann Donnelly, επέβαλε την ποινή στο ομοσπονδιακό Δικαστήριο του Μπρούκλιν, αφού άκουσε θύματα που περιέγραψαν πώς η εκμετάλλευση του Kelly επέδρασε δραματικά στη ζωή τους.

Μετά την ανακοίνωση της ποινής, η Donnelly μίλησε απευθείας στον Kelly, λέγοντας: «Τα εγκλήματα αυτά ήταν υπολογισμένα και προσεκτικά σχεδιασμένα και εκτελούνταν τακτικά επί σχεδόν 25 χρόνια. Τους διδάξατε ότι η αγάπη είναι υποδούλωση και βία».

Disgraced R&B singer R Kelly has been placed on a temporary suicide watch, following his sentence for sex trafficking, at the recommendation of a psychologist. #RKelly https://t.co/y6Os6kh5XM

— The New Daily (@TheNewDailyAu) July 4, 2022