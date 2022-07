Εξοργισμένοι για το συνεχιζόμενο πολιτικό αδιέξοδο, διαδηλωτές βγήκαν ξανά στους δρόμους χθες Κυριακή στη Λιβύη, εν μέσω ανησυχίας περί νέας κλιμάκωσης της αναταραχής (στη φωτογραφία από το Twitter, επάνω, διαδηλωτές στη Μισράτα).

Βίντεο που μεταφορτώθηκε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζει πλήθος νέων να διαδηλώνουν μπροστά στο συμβούλιο της προεδρίας στην Τρίπολη κρατώντας πλακάτ με συνθήματα που απαιτούν να παραιτηθεί.

Πολίτες συγκεντρώθηκαν για να διαμαρτυρηθούν και σε άλλους τομείς της Τρίπολης, έβαλαν φωτιά σε ελαστικά αυτοκινήτων και αξίωσαν να σταματήσουν οι συχνές διακοπές της ηλεκτροδότησης εν μέσω καύσωνα, ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες.

VIDEO | Renewed protests this evening in the Khallet Al-Furjan, Ghout Al-Shaal and Tariq Al-Shouk areas in #Tripoli for the third night in a row. It coincides with a call for a major demonstration tomorrow (Monday afternoon) at Martyrs’ Square. #Libya (1/2) https://t.co/cvtFkfWZhS

— صحيفة المرصد الليبية (@ObservatoryLY) July 3, 2022