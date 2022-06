Η τουρκάλα δημοσιογράφος Ουζάι Μπουλούτ μας θύμισε στην επέτειο της Παγκόσμιας Ημέρας των Προσφύγων την τουρκική εισβολή στην Κύπρο και το δράμα των ελληνοκυπρίων προσφύγων που εκδιώχθηκαν βίαια από τα σπίτια τους το 1974.

(Στη φωτογραφία, επάνω, από το AP, ελληνοκύπριοι πρόσφυγες σε πρόχειρα καταλύματα ανατολικά της Λάρνακας)

«20 Ιουνίου: Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων» έγραψε σε ανάρτησή της στο Twitter.

«Η Τουρκία, η οποία κατέχει το 36% της Κυπριακής Δημοκρατίας, έδιωξε βίαια 170.000 Ελληνοκύπριους από τα σπίτια τους το 1974. Οι περιουσίες και τα εδάφη τους κατασχέθηκαν και παραδόθηκαν σε Τούρκους παράνομους εποίκους και άλλους κλέφτες», πρόσθεσε η Ουζάι Μπουλούτ, ζητώντας «Δικαιοσύνη για την Κύπρο».

June 20: World Refugee Day.

Turkey, which occupies 36% of the Republic of Cyprus, forcibly expelled 170,000 Greek Cypriots from their homes in 1974. Their properties and lands were confiscated and handed over to Turkish illegal settlers and other thieves. #JusticeforCyprus pic.twitter.com/3yZXIOkWBU

— Uzay Bulut (@bulutuzay_) June 20, 2022