Τον αντίπαλό του στον δεύτερο γύρο του τουρνουά που γίνεται στη Μαγιόρκα έμαθε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, με τον Ελληνα τενίστα να βρίσκει στον δρόμο του τον Ιλία Ιβάσκα (No. 40 στον κόσμο).

Ο Λευκορώσος στον πρώτο γύρο αντιμετώπισε τον Εμίλ Ρουσουβουόρι και επικράτησε εύκολα με 2-0 σετ, παίρνοντας το πρώτο με 6-4 και το δεύτερο με 6-1. Ο Ιβάσκα είχε 7 άσους στο παιχνίδι και «έσπασε» 4 φορές το σερβίς του Ρουσουβουόρι, ο οποίος δεν κατάφερε ουσιαστικά σε κανένα σημείο της αναμέτρησης να φανεί ανταγωνιστικός.

Αυτή θα είναι η 3η φορά που θα κοντραριστούν οι δύο τενίστες, με τον Στέφανο να έχει ισάριθμες νίκες. Αξίζει να σημειώσουμε ότι και οι δύο αναμετρήσεις ήταν στη φετινή σεζόν. Στο Ρότερνταμ, όπου επικράτησε ο Ελληνας τενίστας με 2-0 (6-4, 6-1) και στη Βαρκελώνη, σε ένα ματς που κέρδισε με 6-1, 4-6, 6-2. Πρώτη φορά θα αναμετρηθούν στο γρασίδι.

