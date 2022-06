Πολύ κοντά στην επιστροφή του στην Ίντερ με τη μορφή δανεισμού από την Τσέλσι φαίνεται πως είναι ο Ρομέλου Λουκάκου. Οι δύο ομάδες βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές ώστε να οριστικοποιηθεί το deal για τον Βέλγο επιθετικό που πέρσι στοίχισε στους «μπλε» 120 εκατ. ευρώ, αλλά δεν δικαίωσε ποτέ τις προσδοκίες.

Σύμφωνα με ίσα αναφέρει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, η Κυπελλούχος Ιταλίας δίνει επτά εκατ. ευρώ ως ενοίκιο στην Τσέλσι για τον δανεισμό του Λουκάκου, με την Τσέλσι να αξιώνει 12 εκατ. ευρώ. Η εκτίμηση είναι πως η συμφωνία μπορεί να κλείσει γύρω στα 10 εκατ. ευρώ ενώ θα υπάρξει νέα επαφή το βράδυ.

Θυμίζουμε πως ο Λουκάκου είχε εκφράσει ανοιχτά την επιθυμία του να γυρίσει στην Ίντερ με την οποία κατέκτησε το πρωτάθλημα το 2021 και στη συνέχεια το… μάζεψε. Τελικά, όπως όλα δείχνουν θα καταφέρει να επιστρέψει.

Work in progress for Romelu Lukaku’s comeback to Inter. Talks ongoing with Chelsea on the final loan fee, Inter will improve the opening proposal worth €5m plus €2m in add-ons. 🔵🇧🇪 #Inter

Next week will be key to speed up talks – as all parties want to find a solution soon. pic.twitter.com/LN65OuzBjN

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 19, 2022