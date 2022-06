Με τον Γιαν Όμπλακ να βρίσκεται σε εξαιρετική βραδιά, η Σλοβενία κατάφερε να φύγει με τον βαθμό της ισοπαλίας από την έδρα της Νορβηγίας, βάζοντας έτσι… φρένο στο σερί που είχε χτίσει η παρέα του Έρλιγνγκ Χάαλαντ.

Ένας βαθμός της ισοπαλίας για τον οποίο τεράστιο μερίδιο ευθύνης έχει ο τερματοφύλακας της Ατλέτικο Μαδρίτης, ο οποίος πραγματοποίησε σωτήριες επεμβάσεις διατηρώντας ανέπαφη την εστία του.

Στο τέλος του παιχνιδιού ο διεθνής Τύπος ήθελε μια δήλωσε από τον νεοαποκτηθέντα σταρ της Μάντσεστερ Σίτι για το τί συνέβη και εκείνος επαναλαμβάνοντας απλώς το όνομα του Σλοβένου κίπερ τα είπε όλα με τρεις λέξεις.

After the Norway – Slovenia game, Erling Haaland walked past the interview zone and was spotted saying “Oblak, Oblak, Oblak” as the goalkeeper was a nightmare for the Norwegian team. 😂🇸🇮🧤

