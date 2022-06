Τζένιφερ Λόπεζ και Σακίρα τον Φεβρουάριο του 2020 έβαλαν «φωτιά» στη σκηνή του Super Bowl, όμως όπως φαίνεται η συνεργασία τους δεν ήταν ιδανική.

Με αφορμή την πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ της Τζένιφερ Λόπεζ «Halftime», έγινε γνωστό κάτι που λίγοι γνώριζαν, ότι δηλαδή η λατίνα τραγουδίστρια θεώρησε αυτήν τη συνύπαρξη ως τη «χειρότερη ιδέα».

Συγκεκριμένα, είχε ενοχληθεί με την αναγκαστική συνεργασία με την Κολομβιανή σταρ, τονίζοντας πως οι διοργανωτές μέχρι τότε επέλεγαν έναν καλλιτέχνη και όχι δύο για το ημίχρονο του Super Bowl.

Σύμφωνα λοιπόν με το παρασκήνιο που διέρρευσε, η JLo είχε εκνευριστεί με τα στελέχη του NFL για τον λόγο που ήθελαν οι δύο γυναίκες να κάνουν μια δουλειά που συνήθως ανατίθεται σε έναν μόνο καλλιτέχνη.

«Έχουμε έξι γαμ… λεπτά. Έχουμε 30 δευτερόλεπτα από ένα τραγούδι, και αν πάρουμε ένα λεπτό, αυτό είναι όλο, μας έχουν μείνει πέντε. Αλλά πρέπει να υπάρχουν ορισμένα τραγούδια που τραγουδάμε. Πρέπει να έχουμε τις στιγμές που τραγουδάμε. Δεν πρόκειται να είναι ένα χορευτικό σε ρεβεγιόν. Πρέπει να τραγουδήσουμε το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε», είπε η Τζένιφερ Λόπεζ στον μουσικό διευθυντή της.

Και πρόσθεσε: «Είναι η χειρότερη ιδέα στον κόσμο να βάλουμε δύο ανθρώπους να κάνουν το Super Bowl. Ήταν η χειρότερη ιδέα στον κόσμο».

«Συνήθως, έχεις έναν επικεφαλής στο Super Bowl. Αυτός ο επικεφαλής κατασκευάζει ένα σόου και, αν επιλέξει να έχει και άλλους καλεσμένους, είναι δική του επιλογή», σχολίασε ο μάνατζέρ της.

«Ήταν προσβολή να λες ότι χρειάζεσαι δύο λατίνες για να κάνουν τη δουλειά που ιστορικά έκανε ένας καλλιτέχνης», συμπλήρωσε.

Η Λόπεζ και η Σακίρα βρήκαν τελικά τη χρυσή τομή για να συνεργαστούν, αλλά η σχέση τους ήταν παγωμένη και άκρως επαγγελματική.

Το ντοκιμαντέρ «Halftime» πραγματεύεται τη ζωή της Τζένιφερ Λόπεζ τόσο στα επαγγελματικά όσο και στα προσωπικά.

Έκανε πρεμιέρα το βράδυ της Τετάρτης (8/6) στη Νέα Υόρκη στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Tribeca.

Jennifer Lopez’s Netflix documentary reveals she was unhappy to share the Super Bowl stage with Shakira:

“This was the worst idea in the world,”

🔗: https://t.co/xzZUb3k83m pic.twitter.com/SWSQVKLjXh

— Glock Topickz (@Glock_Topickz) June 9, 2022