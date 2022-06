Ένα βήμα από το Μουντιάλ του Κατάρ η Αυστραλία, μετά την σπουδαία νίκη επί των ΗΑΕ.

Τα «Καγκουρό» επικράτησαν με σκορ 2-1 των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και προκρίθηκαν στο Διηπειρωτικό μπαράζ πρόκρισης, όπου θα αντιμετωπίσουν το Περού την ερχόμενη Δευτέρα 13 Ιουνίου.

Με γκολ του Ίρβαϊν (53′) η Αυστραλία άνοιξε το σκορ, τα ΗΑΕ ισοφάρισαν με τον Κανέδο στο 57′, αλλά το γκολ της μεγάλης νίκης πέτυχε ο Χρούστιτς της Άιντραχτ με σουτ «κεραυνό», το οποίο χτύπησε και σε σώμα αμυντικού.

