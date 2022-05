Μακελειό σημειώθηκε στο Μπάφαλο της Νέας Υόρκης το Σάββατο, όταν 18χρονος λευκός Αμερικανός άνοιξε πυρ σκοτώνοντας 10 ανθρώπους και τραυματίζοντας ακόμα τρεις σε σούπερ μάρκετ.

Η δολοφονική επίθεση έλαβε χώρα σε συνοικία στην οποία διαμένουν κυρίως Αφροαμερικανοί πολίτες και το ακόμα πιο σοκαριστικό είναι ότι σύμφωνα oι αμερικανικές αρχές έκαναν λόγο για «έγκλημα μίσους» και μια πράξη «βίαιου εξτρεμισμού με ρατσιστικά κίνητρα».

Οι αρχές ανέφεραν ότι ο δράστης, ο οποίος ήταν οπλισμένος με επιθετικό τυφέκιο και φαίνεται πως έδρασε μόνος του, οδήγησε «πολλές ώρες» από το σπίτι του μέχρι το Μπάφαλο όπου εξαπέλυσε την επίθεση, την οποία μετέδωσε διαδικτυακά μέσω κάμερας που έφερε πάνω του. Ένδεκα από τους δεκατρείς ανθρώπους που πυροβόλησε ήταν Αφροαμερικανοί, σύμφωνα με αξιωματούχους της αστυνομίας.

Ο δράστης, ο οποίος αρχικά δεν κατονομάστηκε από την αστυνομία, ήταν βαριά οπλισμένος και φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο και κράνος.

Όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με αστυνομικούς στον προθάλαμο του καταστήματος, έστρεψε το όπλο στον λαιμό του, αλλά οι αστυνομικοί τον έπεισαν να το πετάξει και να παραδοθεί, είπε ο αρχηγός της αστυνομίας του Μπάφαλο, Τζόζεφ Γκραμάλια σε συνέντευξη Τύπου.

🚨🚨🇺🇸#Breaking: #Buffalo Mass shooting.

At least 9 people down at Tops Grocery in Buffalo, New York.

The suspect is under arrested.

🇺🇸Suspect described himself as a white supremacist and #antisemite who hates Israel. pic.twitter.com/52FCwjvm3H

— Giyan🇮🇳🤝🇷🇺 (@Jiyan2023) May 14, 2022