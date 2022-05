«Αγκαλιά» με το… σεντόνι η Ατλέτικο! Η ομάδα του Τσόλο Σιμεόνε είχε το κίνητρο κόντρα στην πρωταθλήτρια Ρεάλ που παρατάχθηκε με πολλές αλλαγές και σε ένα ανοιχτό ματς με εκατέρωθεν ευκαιρίες πήρε τη νίκη με 1-0 χάρη σε πέναλτι του Καράσκο.

Στο +6 από την πέμπτη Μπέτις οι «ροχιμπλάνκος» που με τρία ματς να απομένουν για το φινάλε της La Liga είναι πολύ κοντά στη έξοδό τους στο Champions League.

Στο πρώτο ημίχρονο οι ευκαιρίες ήταν λιγοστές, με τον Καράσκο να έχει μία καλή στιγμή στο 8ο λεπτό ο Καρασκό και στο 40′ ο Βέλγος έκανε το 1-0 με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι το οποίο κέρδισε ο Κούνια από τον Βαγιέχο.

Στο δεύτερο ημίχρονο το παιχνίδι άνοιξε πολύ, με τις δύο ομάδες να χάνουν σπουδαίες ευκαιρίες. Κυριότερη το δοκάρι του Καράσκο στο 77′, με τον Γκριεζμάν να σπαταλά επίσης σημαντικές ευκαιρίες ενώ για τη Ρεάλ που πίεσε στα τελευταία λεπτά, υπήρχε πάντα ο Όμπλακ που έμοιαζε ανίκητος και κράτησε το μηδέν όποτε χρειάστηκε.

Aτλέτικο Μαδρίτης: Όμπλακ, Σάβιτς, Βρσάλικο, Χιμένεθ, Ρεϊνίλντο (72’ Φελίπε), Κοντογκμπιά, Κόκε, Καρασκό (90+3′ Λόντι), Γιορέντε, Κορέα (46’ Γκριεζμάν), Κούνια (89’ Ντε Πολ)

Ρεάλ Μαδρίτης: Λούνιν, Βαγιέχο, Μιλιτάο (68’ Μεντί), Νάτσο, Κρόος (68’ Μόντριτς), Κασεμίρο (61’ Βαλβέρδε), Καμαβινγκά, Βάσκεθ, Γιόβιτς (61’ Βινίσιους), Ασένσιο, Ροδρίγο

