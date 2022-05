Τις Πέμπτες -ημέρα κατά την οποία η χώρα τους εξαπέλυσε την εισβολή στην Ουκρανία- ντύνονται στα μαύρα.

Σε καθημερινή βάση, μοιράζουν διακριτικά αντι-προπαγανδιστικό υλικό στους δρόμους.

Κολλούν αυτοκόλλητα και αφίσες σε τοίχους και σε σταθμούς λεωφορείων, αποκαλώντας την «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» αυτό που πραγματικά είναι: πόλεμος.

Κι ας τιμωρείται η χρήση της λέξης από τις ρωσικές αρχές με ποινή φυλάκισης έως και 15 χρόνων…

Στα σούπερ μάρκετ αλλάζουν μυστικά τις ταμπέλες με τις τιμές των προϊόντων, βάζοντας στη θέση τους χαρτάκια με αντιπολεμικά συνθήματα.

Τα γράφουν ακόμη και πάνω σε κέρματα και χαρτονομίσματα ρουβλιών, εξασφαλίζοντας έτσι την ευρεία διάδοση του μηνύματός τους.

Πολλώ δε μάλλον στις τάξεις των ηλικιωμένων, που δεν χρησιμοποιούν και τόσο συχνά το «πλαστικό» χρήμα και ενημερώνονται για τις εξελίξεις από τα ελεγχόμενα από το κράτος ΜΜΕ.

«Η τηλεόραση λέει ψέματα», είναι ένα από τα συνθήματα.

The method of using money (literally) in Russia to protest against Putin’s war of aggression against Ukraine has now reached epic, pamphlet proportions. New pictures via the Feminist Anti-War Resistance. pic.twitter.com/8XJXJmDmow



Πίσω από όλα αυτά βρίσκονται οι φεμινίστριες της Ρωσίας.

Από τότε που άρχισε η εισβολή στην Ουκρανία αποφάσισαν να κηρύξουν πόλεμο αντι-προπαγάνδας και πολιτική ανυπακοή απέναντι στον πόλεμο του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Εν μέσω άγριας καταστολής, χρησιμοποιούν ευρηματικούς τρόπους και εκδηλώσεις για την αντιπολεμική τους δράση.

Στα μέσα Μαρτίου, για παράδειγμα, μια γυναίκα στάθηκε μπροστά από τον καθεδρικό ναό του Σωτήρος Χριστού στη Μόσχα, κρατώντας ένα πλακάτ με σύνθημα μια από τις Δέκα Εντολές: «Ου φονεύσεις».

Ακόμη και γι’ αυτή τη σιωπηλή διαμαρτυρία, συνελήφθη.

Όμως αυτό δεν πτοεί το φεμινιστικό αντιπολεμικό κίνημα στη χώρα.

‘[Feminist Anti-War Resistance] is intentionally horizontal, and the authorities know only how to look for leaders to eliminate’.

Activist Asya Maruket outlines the various ways in which Russian women are resisting Russia’s ‘special operation’ in Ukrainehttps://t.co/5CdgHDk176

— Red Pepper (@RedPeppermag) April 6, 2022