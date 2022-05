Στις εποχές που διανύουμε, η λέξη «αποταμίευση» μοιάζει απαγορευτική. Ωστόσο, ανεξάρτητα με το τι κερδίζουμε και τι σπαταλάμε, μπορούμε πάντα να να φτιάξουμε έναν καλύτερο προϋπολογισμό.

Ένας τρόπος οργάνωσης του προϋπολογισμού σας είναι ο κανόνας 50/30/20, τον οποίο έκανε γνωστό η γερουσιαστής Ελίζαμπεθ Γουόρεν το 2005 με το βιβλίο της All Your Worth: The Ultimate Lifetime Money Plan.

Δεκαεφτά χρόνια μετά, ο κανόνας αυτός παραμένει μία από τις πιο αποτελεσματικές και πρακτικές μεθόδους προϋπολογισμού. Ο κανόνας 50/30/20 μπορεί να σας βοηθήσει να κάνετε καλύτερη διαχείριση των οικονομικών σας και να διασφαλίζετε ότι το εισόδημά σας καλύπτει τις σημερινές σας ανάγκες και τους μελλοντικούς σας στόχους.

Πώς λειτουργεί

Σύμφωνα με αυτόν, πρέπει να κατανέμετε το πραγματικό σας καθαρό σας εισόδημα ως εξής:

50%: ανάγκες

20%: αποταμίευση και αποπληρωμή χρεών

30%: επιθυμίες

Το 50% του μισθού σας καταναλώστε το σε πράγματα που χρειάζεστε

Σε αυτή την κατηγορία, ανήκουν όλα τα βασικά μηνιαία έξοδα όπως είναι παραδείγματος χάρη, το σούπερ μάρκετ, οι λογαριασμοί, υπηρεσίες κοινής ωφελείας, ασφάλειες, αποπληρωμές χρεών, πιστωτικών καρτών, δανείων και τα έξοδα αυτοκινήτου.

Το 30% του μισθού σας μπορείτε να το αξιοποιήσετε για να αγοράσετε ό,τι θέλετε

Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει οτιδήποτε δεν συγκαταλέγεται στην κατηγορία βασικά μηνιαία έξοδα, όπως ταξίδια, συνδρομές, φαγητό, ψώνια και διασκέδαση.

Το 20% του μισθού σας θα πρέπει να προορίζεται για αποταμιεύσεις

Σε αυτό το δεύτερο στάδιο, καλείστε να δώσετε έμφαση στη μηνιαία εξοικονόμηση χρημάτων.